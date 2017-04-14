Джордж помог «Индиане» одержать пять побед в шести матчах, что помогло команде из Индианаполиса квалифицироваться в плей-офф. Сам баскетболист в этих встречах набирал в среднем за матч по 32,8 очка, собирал по 8,2 подбора и раздавал по 4,5 передачи.



«Клипперс», ведомые Полом, одержали пять побед в пяти поединках, а разыгрывающий набирал в них в среднем по 21,2 очка, раздавал по 9,8 передачи и собирал по 5 подборов.