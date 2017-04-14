Джордж и Пол — лучшие игроки НБА в апреле
Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж и защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол были названы лучшими игроками НБА в апреле. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Джордж помог «Индиане» одержать пять побед в шести матчах, что помогло команде из Индианаполиса квалифицироваться в
«Клипперс», ведомые Полом, одержали пять побед в пяти поединках, а разыгрывающий набирал в них в среднем по 21,2 очка, раздавал по 9,8 передачи и собирал по 5 подборов.
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