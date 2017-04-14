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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29435474/
14 апреля 2017, 21:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джордж и Пол — лучшие игроки НБА в апреле

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж и защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол были названы лучшими игроками НБА в апреле. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Джордж помог «Индиане» одержать пять побед в шести матчах, что помогло команде из Индианаполиса квалифицироваться в плей-офф. Сам баскетболист в этих встречах набирал в среднем за матч по 32,8 очка, собирал по 8,2 подбора и раздавал по 4,5 передачи.

«Клипперс», ведомые Полом, одержали пять побед в пяти поединках, а разыгрывающий набирал в них в среднем по 21,2 очка, раздавал по 9,8 передачи и собирал по 5 подборов.
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