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14 апреля 2017, 20:38 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Индиана» не рассматривает варианты с обменом Пола Джорджа

Владелец «Индианы» Херб Саймон заявил, что не рассматривает вариант с обменом лидера команды Пола Джорджа. 26-летний форвард выступает за «Пэйсерс» с 2010 года.

В текущем сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 23,7 очка и делая 6,6 подбора за игру.

— Нам поступало много предложений по Джорджу, — цитирует The Indianapolis Star Саймона. — Но мы даже не думали о том, чтобы их принять. Нельзя запретить людям делать подобные предложения. Но у нас не было никаких сомнений, отклоняя запросы других команд.
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