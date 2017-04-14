«Индиана» не рассматривает варианты с обменом Пола Джорджа

В текущем сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 23,7 очка и делая 6,6 подбора за игру.

— Нам поступало много предложений по Джорджу, — цитирует The Indianapolis Star Саймона. — Но мы даже не думали о том, чтобы их принять. Нельзя запретить людям делать подобные предложения. Но у нас не было никаких сомнений, отклоняя запросы других команд.