Мозгов рассчитывает стать основным центровым «Лейкерс» в следующем сезоне
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов уверен, что со следующего сезона изменится его положение в команде.
Россиянин считает, что уже в летнем тренировочном лагере на него будут рассчитывать как на основного игрока стартовой пятерки. Мозгов потерял место в составе по решению тренерского штаба. В текущем сезоне на его счету 54 матча в регулярке, в которых он в среднем набирал по 7,4 очка и делал 4,9 подбора за игру.
— Думаю, что все изменится, — цитирует Inside The Lakers Мозгова. — У меня есть такое ощущение.
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