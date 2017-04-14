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14 апреля 2017, 0:35 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Мозгов рассчитывает стать основным центровым «Лейкерс» в следующем сезоне

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов уверен, что со следующего сезона изменится его положение в команде.

Россиянин считает, что уже в летнем тренировочном лагере на него будут рассчитывать как на основного игрока стартовой пятерки. Мозгов потерял место в составе по решению тренерского штаба. В текущем сезоне на его счету 54 матча в регулярке, в которых он в среднем набирал по 7,4 очка и делал 4,9 подбора за игру.

— Думаю, что все изменится, — цитирует Inside The Lakers Мозгова. — У меня есть такое ощущение.
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