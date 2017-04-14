Мозгов рассчитывает стать основным центровым «Лейкерс» в следующем сезоне

Россиянин считает, что уже в летнем тренировочном лагере на него будут рассчитывать как на основного игрока стартовой пятерки. Мозгов потерял место в составе по решению тренерского штаба. В текущем сезоне на его счету 54 матча в регулярке, в которых он в среднем набирал по 7,4 очка и делал 4,9 подбора за игру.

— Думаю, что все изменится, — цитирует Inside The Lakers Мозгова. — У меня есть такое ощущение.