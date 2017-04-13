Дикий, дикий Уэстбрук. Чем запомнился регулярный чемпионат НБА

КОМАНДА ГОДА

Победитель: «Голден Стейт».

Номинанты: «Бостон», «Сан-Антонио».

Конечно, главная борьба впереди — она там, в плей-офф. Но по итогам регулярки тоже можно сделать выводы. Главный из них — «Кливленду» будет сложно защитить свой титул. «Кавс» даже не сумели удержать первое место в Восточной конференции, а если брать еще и Запад, то чемпионы в сумме делят шестое место в лиге — вместе с «Торонто», «Ютой» и «Клипперс» (у всех команд — баланс побед/поражений 51−31). Леброн готов тащить партнеров к новым перстням, только сами партнеры без Короля ничего сделать попросту не в состоянии — Джеймс пропустил в этом сезоне 8 матчей, все 8 «Кливленд» проиграл. Кайри Ирвинг с Кевином Лавом — конечно, звезды, но не лидеры. Подписанный для усиления Эндрю Богут отыграл за «Кавс» всего минуту — и сломал ногу. А Дерон Уильямс выдал полтора неплохих матчах — все остальное время опытный защитник лишь демонстрировал, что пик его карьеры все же остался позади. Случись что с Леброном в плей-офф — «Кливленда» в финале не будет. Какое уж тут чемпионство….

На этом фоне впечатлил взлет «Бостона» с его ровным составом, усиленном в межсезонье Элом Хорфордом и раскрывшемся во всей красе Айзеей Томасом. «Сан-Антонио» установил рекорд, 20-й раз подряд выйдя в плей-офф. Но лучшей командой опять стал «Голден Стейт». Важно даже не первое место в таблице. Важно, что с приходом Кевина Дюранта «Воины» не потеряли фирменный стиль. Не утратили командной химии. Стив Керр не без проблем, но все же встроил Кей-Ди в ротацию. Четыре звезды поладили друг с другом. Даже отсутствие одной из них в итоге не приводит к катастрофе — пока Дюрант залечивал сломанную ногу, «Голден Стейт» продолжал выигрывать. Да, скамейка стала короче — ради контракта с бывшим MVP пришлось расстаться с рядом хороших запасных. Но Заза Пачулия вполне заменил Богута в роли основного центрового, и остальные новички картину не испортили. «Воины» остаются лучшими и без Кей-Ди, а с его возвращением и вовсе станут однозначным фаворитом. По крайней мере — на бумаге. Плей-офф покажет, прав ли бы Кевин, уходя из «Оклахомы-Сити» в погоне за мечтой. Регулярка вроде подтвердила, что он нашел себя на новом месте. Теперь надо узнать — что будет в решающих сериях?

ИГРОК ГОДА

Победитель: Рассел Уэстбрук («Оклахома-Сити»).

Номинанты: Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Ленард («Сан-Антонио»).

Харден и Ленард — главные претенденты на звание MVP сезона. «Борода» вывел «Хьюстон» на 3-е место Западной конференции, став лучшим ассистентом лиги (11,3 передачи за матч). Кавай укрепил ассоциации с баскетбольным роботом — ноль эмоции, безупречная техника, дисциплина, полезность в атаке и в защите….

Но посмотрите, что сделал Уэстбрук!

Мы не видели такого 55 лет. Рассел, пережив расставание с Дюрантом, твердо решил вписать имя в историю. Итог — первое место среди лучших снайперов. Трипл-дабл в среднем за сезон (33,1 + 10,7 + 10,4) и 42 трипл-дабла за одну регулярку! Уэстбрук побил рекорд Оскара Робертсона, державшийся с 1962 года! НБА с тех пор серьезно изменилась, как и роль баскетболистов на площадке. «Большие» собирали дабл-дабл через подборы, защитники — через передачи. Каждый трипл-дабл был событием. Десяток за сезон — считался признаком суперзвезды. Собрать 42? Это казалось фантастикой.

Ровно до нынешней зимы.

Всю вторую половину регулярки лига с придыханием гадала — сможет ли Рассел добиться цели? Выдержит ли тело лучшего атлета НБА такие запредельные нагрузки? Уэстбрук несся к рекорду с упорством танка, набирая по 50 очков в отдельных матчах. И все упреки насчет того, что он заботится лишь о собственной статистике, пресек бетонным аргументом — вывел «Тандер» в плей-офф. Когда достижение Робертсона пало, сам Оскар признал: «Я счастлив за парня. Он — настоящий MVP!».

А Рассел выдохнул и позволил себе расслабиться в двух последних играх (одну из которых вовсе пропустил). Давайте будем честными — выступление Уэстбрука впечатлило больше, чем прошлогодние снайперские рекорды Стефа Карри. Причем есть ощущение, что этот результат тоже продержится еще полвека.

НОВИЧОК ГОДА

Победитель: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Номинанты: Дарио Шарич («Филадельфия»), Бадди Хилд («Сакраменто»).

Шарич не торопился в НБА, после драфта-2014 (где его выбрали 12-м номером) оставшись на пару лет в Европе и набираясь опыта, выступая за «Анадолу Эфес». В итоге приехал в «Филадельфию» зрелым парнем, став в клубе лидером — ближе к концу чемпионата. Бадди Хилд впечатлил боссов «Сакраменто» настолько сильно, что те расстались с Казинсом — в том числе, ради юного защитника. Тем не менее, никто из молодых не привлекал столько внимания и не вызывал столько восторгов, как Эмбиид.

Две тяжелые травмы ноги выбили камерунца на два первых года — после драфта-2014 он пропустил пару сезонов, дебютировав только теперь. Все это время Джоэл вел активную жизнь в твиттере, флиртуя с Рианной, шутя над порнозвездами и обрастая армией подписчиков. А заодно — и вызывая разговоры о своем потенциале. «Как бы не вышло, что этот парень лишь языком молоть горазд», — разумно опасались эксперты и болельщики. Но вот Эмбиид вышел на площадку — и быстро подтвердил, что не зря считается лучшим «большим» поколения.

А возможно — десятилетия вообще.

Здоровья Джоэлю хватило на 31 матч — затем снова подвело колено. В итоге именно с ногами связаны главные вопросы о будущем Эмбиида. Но если травмы прекратятся, он точно станет элитным центровым. Он будет ездить на звездные уик-энды, претендовать на титул MVP и вести свой клуб к победам. Даже такой клуб, как нынешние «Сиксерс».

ОБМЕН ГОДА

Демаркус Казинс — из «Сакраменто» в «Новый Орлеан».

Казинс — с его репутацией не только супер-центрового, но и главного бунтаря и хулигана лиги — похоже, так надоел руководству «Кингс», что когда Демаркус отправился в Новый Орлеан на «Матч всех звезд», боссы «Сакраменто» сделали все, чтобы не допустить его возвращения. И быстренько, под шумок, провернули трейд с «Пеликанс», обменяв свою главную звезду и Омри Касспи на… мешок картошки. В качестве «картошки» выступили Бадди Хилд, Тайрик Эванс и Лэнгстон Гэллоуэй. «Бугги», конечно, слегка обалдел от подобного решения, но принял его как данное. В итоге переплюнуть сделку «Королей» и «Пеликанов» никто до дедлайна так и не смог.

А что в итоге? «Сакраменто» уход многолетнего лидера, конечно, никак не помог. Но появление Казинса не сильно помогло и «Новому Орлеану». Мы увидели новое супер-трио в составе Демаркуса, Энтони Дэвиса и Джру Холидэя, в котором первые двое — лучшие форварды лиги в данный момент. Их личная статистика особо никак не пострадала — парни научились делить мяч и оба по-прежнему играют на уровне 20+10. Только побед у «Пеликанов» сильно не прибавилось. В плей-офф они так и не вышли. Впрочем, такой задачи и не ставилось — по крайней мере, в нынешнем сезоне. Но что будет в следующем, когда главный тренер НО окончательно переформирует состав и модель игры команды с учетом появления Казинса (если тот, конечно, останется, подписав летом новый контракт)? Это и правда интересно!

ПРОРЫВ ГОДА

Победитель: Айзея Томас («Бостон»).

Номинанты: Яннис Антетокумпо («Милуоки»), Девин Букер («Финикс»).

Антетокумпо прочно утвердился в роли главного феномена НБА. Парень из нищих афинских подворотен, продававший поддельные сумки туристам, чтобы прокормить семью, и случайно попавший в сильнейшую лигу мира, вдруг превращается в потенциально главную звезду десятилетия. Тело суператлета, руки, длина которых стремится к бесконечности, способность забить данк от трехочковой линии и играть на любой позиции от плеймейкера до центрового — это про Янниса. Про него же — скромность, дисциплина и постоянная работа над собой. Даже без Джабари Паркера, опять получившего травму, грек вывел «Милуоки» в плей-офф, собрав среднюю статистику 22,9 + 8,8 подборов + 5,4 передачи за игру. Но… от него ведь этого и так ждали, верно?

Букер стал самым молодым игроком в истории, набравшим 70 очков за матч — игра «Финикса» с «Бостоном» 25 марта взрорвала лигу! От второгодки в возрасте 20 лет такой прыти не ждали точно. Девин вышел на новый уровень, сделав заявку, чтобы стать суперзвездой. Но по одной игре и даже по одному сезону однозначных выводов не сделать.

История Айзеи Томаса выделяется даже на этом фоне. Когда твой рост — 175 см (с кроссовками), при этом ты набираешь по 28,9 очка за матч (третий результат лиги), выводишь свою команду в лидеры Восточной конференции (при живом Леброне), лидируешь по количеству точных бросков в последних четвертях (признак стальных бубенцов) и претендуешь на награду MVP… Согласитесь — сильно! Томас всегда считался неплохим ролевиком, за которого не особо держатся команды. Его зарплата в нынешнем сезоне — меньше 7 миллионов. Никто не думал, что Айзея ТАК проведет чемпионат. Тот случай, когда парень прыгнул выше головы. Буквально. Во всех возможных смыслах.

А ЧТО С МОЗГОВЫМ?

Тимофей Мозгов, получив от «Лейкерс» 64 миллиона на 4 года, отправился в Лос-Анджелес с легким сердцем. Он уже выиграл титул, успев доказать, что не напрасно приехал в НБА. Теперь можно зарабатывать по-настоящему большие деньги, жить в мегаполисе, а не в провинциальных центрах, радоваться солнцу и быть частью легендарного клуба.

Только хотелось бы при этом еще и играть.

Все начиналось неплохо — с 52 матчей в стартовом составе и статистике, на уровне прошлого года в «Кливленда» (в среднем 7,4 очка + 4,9 подбора). «Лейкерс» выдали старт 10−10 (победы-поражения), попав в зону плей-офф — после ухода Кобе Брайнта от молодой команды этого не ждали! Но затем началось падение в турнирной таблице и изменения в ротации. Неудачная попытка заполучить Казинса стоила работы руководству клуба — генменеджер и вице-президент были отправлены в отставку. А главный тренер Люк Уолтон понял, что победы — не в интересах коллектива. «Озерным» было выгоднее занять место на дне, чтобы сохранить право выбора на предстоящем драфте (если они не получают пик в топ-3, то теряют его вовсе из-за условий давней сделки с «Финиксом»). В таких условиях задействовать Мозгова не имело смысла. Как и Луола Денга. Такие парни нужны для других целей — для побед. А не для слива сезона. Уолтон переключился на молодежь — Д’Анджело Рассела, Брендона Ингрэма и прочих новичков, из которых могут вырасти новые звезды. А Мозгова с Денгом вывел из ротации.