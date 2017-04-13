Дикий, дикий Уэстбрук. Чем запомнился регулярный чемпионат НБА
Рекорд Рассела Уэстбрука, прорыв Айзеи Томаса и выступление Мозгова в «Лейкерс». Чем запомнился регулярный чемпионат НБА, завершившийся на этой неделе?
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КОМАНДА ГОДА
Победитель: «Голден Стейт».
Номинанты: «Бостон», «Сан-Антонио».
Конечно, главная борьба впереди — она там, в
На этом фоне впечатлил взлет «Бостона» с его ровным составом, усиленном в межсезонье Элом Хорфордом и раскрывшемся во всей красе Айзеей Томасом. «Сан-Антонио» установил рекорд, 20-й раз подряд выйдя в
ИГРОК ГОДА
Победитель: Рассел Уэстбрук («Оклахома-Сити»).
Номинанты: Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Ленард («Сан-Антонио»).
Харден и Ленард — главные претенденты на звание MVP сезона. «Борода» вывел «Хьюстон» на 3-е место Западной конференции, став лучшим ассистентом лиги (11,3 передачи за матч). Кавай укрепил ассоциации с баскетбольным роботом — ноль эмоции, безупречная техника, дисциплина, полезность в атаке и в защите….
Но посмотрите, что сделал Уэстбрук!
Мы не видели такого 55 лет. Рассел, пережив расставание с Дюрантом, твердо решил вписать имя в историю. Итог — первое место среди лучших снайперов.
Ровно до нынешней зимы.
Всю вторую половину регулярки лига с придыханием гадала — сможет ли Рассел добиться цели? Выдержит ли тело лучшего атлета НБА такие запредельные нагрузки? Уэстбрук несся к рекорду с упорством танка, набирая по 50 очков в отдельных матчах. И все упреки насчет того, что он заботится лишь о собственной статистике, пресек бетонным аргументом — вывел «Тандер» в
А Рассел выдохнул и позволил себе расслабиться в двух последних играх (одну из которых вовсе пропустил). Давайте будем честными — выступление Уэстбрука впечатлило больше, чем прошлогодние снайперские рекорды Стефа Карри. Причем есть ощущение, что этот результат тоже продержится еще полвека.
НОВИЧОК ГОДА
Победитель: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).
Номинанты: Дарио Шарич («Филадельфия»), Бадди Хилд («Сакраменто»).
Шарич не торопился в НБА, после драфта-2014 (где его выбрали 12-м номером) оставшись на пару лет в Европе и набираясь опыта, выступая за «Анадолу Эфес». В итоге приехал в «Филадельфию» зрелым парнем, став в клубе лидером — ближе к концу чемпионата. Бадди Хилд впечатлил боссов «Сакраменто» настолько сильно, что те расстались с Казинсом — в том числе, ради юного защитника. Тем не менее, никто из молодых не привлекал столько внимания и не вызывал столько восторгов, как Эмбиид.
Две тяжелые травмы ноги выбили камерунца на два первых года — после драфта-2014 он пропустил пару сезонов, дебютировав только теперь. Все это время Джоэл вел активную жизнь в твиттере, флиртуя с Рианной, шутя над порнозвездами и обрастая армией подписчиков. А заодно — и вызывая разговоры о своем потенциале. «Как бы не вышло, что этот парень лишь языком молоть горазд», — разумно опасались эксперты и болельщики. Но вот Эмбиид вышел на площадку — и быстро подтвердил, что не зря считается лучшим «большим» поколения.
А возможно — десятилетия вообще.
Здоровья Джоэлю хватило на 31 матч — затем снова подвело колено. В итоге именно с ногами связаны главные вопросы о будущем Эмбиида. Но если травмы прекратятся, он точно станет элитным центровым. Он будет ездить на звездные
ОБМЕН ГОДА
Демаркус Казинс — из «Сакраменто» в «Новый Орлеан».
Казинс — с его репутацией не только
А что в итоге? «Сакраменто» уход многолетнего лидера, конечно, никак не помог. Но появление Казинса не сильно помогло и «Новому Орлеану». Мы увидели новое
ПРОРЫВ ГОДА
Победитель: Айзея Томас («Бостон»).
Номинанты: Яннис Антетокумпо («Милуоки»), Девин Букер («Финикс»).
Антетокумпо прочно утвердился в роли главного феномена НБА. Парень из нищих афинских подворотен, продававший поддельные сумки туристам, чтобы прокормить семью, и случайно попавший в сильнейшую лигу мира, вдруг превращается в потенциально главную звезду десятилетия. Тело суператлета, руки, длина которых стремится к бесконечности, способность забить данк от трехочковой линии и играть на любой позиции от плеймейкера до центрового — это про Янниса. Про него же — скромность, дисциплина и постоянная работа над собой. Даже без Джабари Паркера, опять получившего травму, грек вывел «Милуоки» в
Букер стал самым молодым игроком в истории, набравшим 70 очков за матч — игра «Финикса» с «Бостоном» 25 марта взрорвала лигу! От второгодки в возрасте 20 лет такой прыти не ждали точно. Девин вышел на новый уровень, сделав заявку, чтобы стать суперзвездой. Но по одной игре и даже по одному сезону однозначных выводов не сделать.
История Айзеи Томаса выделяется даже на этом фоне. Когда твой рост — 175 см (с кроссовками), при этом ты набираешь по 28,9 очка за матч (третий результат лиги), выводишь свою команду в лидеры Восточной конференции (при живом Леброне), лидируешь по количеству точных бросков в последних четвертях (признак стальных бубенцов) и претендуешь на награду MVP… Согласитесь — сильно! Томас всегда считался неплохим ролевиком, за которого не особо держатся команды. Его зарплата в нынешнем сезоне — меньше 7 миллионов. Никто не думал, что Айзея ТАК проведет чемпионат. Тот случай, когда парень прыгнул выше головы. Буквально. Во всех возможных смыслах.
А ЧТО С МОЗГОВЫМ?
Тимофей Мозгов, получив от «Лейкерс» 64 миллиона на 4 года, отправился в
Только хотелось бы при этом еще и играть.
Все начиналось неплохо — с 52 матчей в стартовом составе и статистике, на уровне прошлого года в «Кливленда» (в среднем 7,4 очка + 4,9 подбора). «Лейкерс» выдали старт 10−10 (победы-поражения), попав в зону
Вопрос — что будет дальше? В новом сезоне ситуация вряд ли изменится. «Лейкерс» не будут бороться за
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