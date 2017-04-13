Прохоров: «Бруклин» посвятил 2017 год созданию особой командной культуры

«Нетс» не смогли выйти в плей-офф НБА, заняв в завершившемся регулярном чемпионате НБА 30-е место.

«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за их усердную работу в этом сезоне. Мы посвятили весь год созданию особой командной культуры, которая послужит основой наших будущих побед, и я вижу, как сильно Шон (Маркс, генеральный менеджер “Нетс”), Кенни (Аткинсон, главный тренер) и все, кто связан с “Бруклин Нетс”, нацелены на превосходный результат», — заявил Прохоров.