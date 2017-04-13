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13 апреля 2017, 22:47 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Прохоров: «Бруклин» посвятил 2017 год созданию особой командной культуры

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» посвятил 2017 год созданию командной культуры, которая станет основой будущих побед. Об этом ТАСС заявил владелец команды Михаил Прохоров.

«Нетс» не смогли выйти в плей-офф НБА, заняв в завершившемся регулярном чемпионате НБА 30-е место.

«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за их усердную работу в этом сезоне. Мы посвятили весь год созданию особой командной культуры, которая послужит основой наших будущих побед, и я вижу, как сильно Шон (Маркс, генеральный менеджер “Нетс”), Кенни (Аткинсон, главный тренер) и все, кто связан с “Бруклин Нетс”, нацелены на превосходный результат», — заявил Прохоров.

Прохоров приобрел «Нетс» в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 году клуб переехал в Нью-Йорк на построенный Прохоровым стадион Barclays Center.
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