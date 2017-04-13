Новицки подтвердил, что выступит в сезоне-2017/18

Новицки отметил, что оставляет открытым вопрос о том, завершит ли карьеру летом 2018 года, сообщает The Score. В прошлое межсезонье немец объяснял, что заключил новый контракт на два года потому, что не знает, как долго ещё будет выступать.



Грядущим летом «Даллас» может использовать опцию и продлить контракт с Новицки на год за $ 25 млн, либо стороны заключат договор на других условиях.