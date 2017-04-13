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13 апреля 2017, 22:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пау Газоль поставил рекорд по проценту реализации трёхочковых в сезоне НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль побил рекорд по реализации трёхочковых бросков в регулярном первенстве НБА, сообщает Marca.

В сезоне-2016/17 испанец реализовал 56 из 104 бросков и добился реализации 53,8%. Таким образом, Газоль превзошёл достижение Кайла Корвера в сезоне-2008/09, когда тот реализовал 53,6% бросков из-за дуги.

В завершившемся регулярном первенстве Газоль набирал в среднем 12,4 очка, 7,8 подбора и 2,4 передачи за игру и стал вторым европейцем, достигшим отметки в 20 тыс. очков в НБА.
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