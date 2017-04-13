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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29421417/
13 апреля 2017, 19:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Золушка по-бруклински. Как сказка «Нетс» стала фильмом ужасов

Стремление взять всё и сразу любой ценой превратили «Бруклин» из одной из самых перспективных команд Востока в беспросветного аутсайдера.

Когда сразу после переезда на новое место и смены названия в ноябре 2012 года новый владелец «Бруклина» Михаил Прохоров поставил перед организацией цель завоевать чемпионский титул в течение трёх лет, большинство отнеслось к его словам со скепсисом. Но при этом очень многие готовы были признать, что если не чемпионом за три года, то серьёзной силой в Восточной конференции проект российского миллиардера станет надолго. Однако сейчас, через пять лет после передислокации и ребрендинга, в лиге не найти более безнадёжного аутсайдера, чем «Нетс».

Появившись на свет в стране, где рождались, чтобы «сказку сделать былью», Прохоров и попытался реализовать в заокеанских реалиях весьма популярный сценарий о Золушке. А себе в нём отвёл роль доброй феи, которая попробовала заменить волшебную палочку толстым кошельком. Однако, как выяснилось, вопреки классическому сценарию, у этой сказки счастливым было только начало.

Сами «Нетс», ранее базировавшиеся в Нью-Джерси, довольно неплохо соответствовали образу Золушки, хотя два подряд выхода в финал в начале 2000-х с Джейсоном Киддом в качестве лидера и Байроном Скоттом на тренерском мостике немного портили картину тотального прозябания. Однако то, что организация пребывала в густой тени старшего брата «Никс», никаким сомнениям не поддавалось. А потому преображение нужно было производить по всем канонам.

Платье

С этим пунктом фея справилась лучше всего. Новая арена «Барклайс Центр» является одной из лучших и самых современных в НБА. Хотя строительство многофункционального спорткомплекса обошлось в $ 1 млрд, но пятую часть этой суммы удалось вернуть сразу же, продав права на название. А уже через год «Барклайс Центр», со временем ставший домом для таких же «бедных родственников» из хоккейного «Айлендерс», оказался самым доходным местом проведения неспортивных массовых мероприятий в США, принеся владельцам $ 47 млн от продажи билетов на различные концерты. На данный момент это наиболее ценный актив «Бруклина», но вряд ли Золушка мечтала жить, сдавая своё платье в аренду.

Карета

В отличие от вспомогательных атрибутов, готовых транспортных средств, способных довезти кандидатку в принцессы до финального бала плей-офф, в НБА купить невозможно. Их нужно собирать самому из запчастей, которые являются штучным и потому весьма дефицитным товаром. И вот здесь фея решила не ждать и не экономить, а брать всё доступное здесь и сейчас, не считаясь с ценой, в надежде, что из бегавших разными аллюрами и на различные дистанции Дерона Уильямса, Джо Джонсона и Брука Лопеса удастся собрать лихую тройку, которая доставит «Бруклин» к его мечте. И карета действительно поначалу весьма бодро помчалась по равнинам регулярного чемпионата, одержав 49 побед. Однако, когда пришлось подниматься в горку плей-офф, пассажиров пришлось высадить на первой же остановке.

Поэтому в следующем сезоне упряжку по случаю усилили ещё одной солидной группой племенных рысаков из Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Андрея Кириленко. В таком составе заехать удалось дальше, но всё равно остановиться пришлось уже на полпути ко дворцу. Кроме того, за «техосмотр» столь громоздкой и пышной конструкции пришлось заплатить баснословные $ 90 млн налога на роскошь. Но никакие деньги не могли помочь залечить травму Лопеса, который выбыл из строя до конца сезона уже в декабре.

После этого фея, оценив соотношение затрат к результату, резко охладела к дальнейшей модернизации кареты. Да и сами возрастные рысаки потеряли резвость. Ещё один сезон «Бруклин» по инерции доехал до плей-офф. А после этого звёзды начали разбредаться по более привлекательным пастбищам, и Лопесу пришлось тащить команду по дистанции практически в одиночку, довольствуясь помощью от персонажей уровня Таддеуса Янга и Джаррета Джека. Последние два сезона «Нетс» и вовсе уже никуда не торопятся и за два чемпионата вместе взятых одержали меньше побед, чем в первый год в Бруклине.

Кучер

За пять лет «Бруклином» успели поруководить сразу шесть наставников. Но никто из тех, кому доставалась ещё боеспособная упряжка, не получил достаточно времени и полномочий, чтобы раскрыть её потенциал. Вначале Эйвери Джонсона попросили на выход уже после 28 матчей с 50-процентным соотношением побед и поражений. Сменившему его Пи Джею Карлесимо, несмотря на блестящий финиш в регулярном чемпионате, не простили поражения в первом раунде плей-офф. А Кидд, с которым связывали наибольшие надежды, не нашёл у тогдашнего генерального менеджера Билли Кинга должной поддержки после довольно неплохого сезона, который на данный момент остаётся лучшим в новейшей истории «Нетс».

В итоге Джейсон стал участником уникальной для НБА сделки, в которой тренера обменяли на два выбора вторых раундов драфта. Дольше всего проработал в Бруклине Лайонел Холлинз, но именно при нём команда окончательно превратилась из середняка в аутсайдера. А нынешней рулевой Кенни Аткинсон может только мечтать о судьбе Бретта Брауна, у которого в «Филадельфии» хотя бы всегда была в избытке талантливая молодёжь.

Бал

Немногочисленные выступления «Бруклина» в плей-офф нельзя назвать полностью провальными хотя бы потому, что команда подарила болельщикам немало достаточно ярких моментов. Например, когда в сезоне-2012/13 сумела довести серию первого раунда с «Чикаго» до решающего матча, уступая по ходу 1−3. И хотя тогда пройти «Буллз» не удалось, через год Джонсон и компания сумели взять у судьбы реванш, победив в седьмом поединке на выезде «Торонто» с разницей всего в одно очко. К сожалению, после этого «Нетс» безжалостно переехала машина «Майами», сметавшая всех на пути к четвёртому подряд финалу. И только в последнем на данный момент противостоянии плей-офф в сезоне-2014/15 «Бруклин» безропотно проиграл «Атланте» 2−4.

Туфелька

В тщетной погоне за счастьем Золушка из Бруклина раздавала направо и налево множество аксессуаров, которые ей бы сейчас очень пригодились. Так, за Дерона Уильямса пришлось отдать «Юте» два выбора первых раундов, которыми в итоге оказались Горгуи Дьенг и Энес Кантер. «Нетс» вообще зарекомендовали себя организацией, категорически не ценящей возможность строить состав за счёт драфтов. Последний раз они выбирали в топ-20 в 2010 году, а из взятых за последние пять лет игроков Илькан Караман и Маркус Пэйдж не провели в НБА ни одного матча.

Но особенно щедро руководство «Бруклина» отплатило «Бостону» — за возможность ненадолго попользоваться услугами дуэта Пирс-Гарнетт. За звёздных ветеранов, чей суммарный возраст на момент обмена составлял 73 года, отдали фактически четыре пика первых раундов. В прошлом году «Селтикс» начали извлекать выгоду из расточительности Билли Кинга, взяв под третьим номером Джейлена Брауна. В 2018-м они ещё раз будут выбирать вместо «Нетс» в первом раунде. Но настоящей хрустальной туфелькой станет пик этого года, который команда Аткинсона закончила на последнем месте в регулярном чемпионате с лучшими шансами получить право первого выбора в лотерее. Вот только этот шанс заполучить в свои ряды принца тоже достанется дальновидному Дэнни Эйнджу. А новому генменеджеру «Бруклина» Шону Марксу остаётся только пенять на предшественника, из-за которого организация лишилась единственного луча надежды после провального сезона и с большой вероятностью испытает такое же сильное разочарование через год.

Двенадцатый удар

Сказка о Золушке в Бруклине закончилась, хотя и совсем не так, как у Шарля Перро. И это самая хорошая новость для болельщиков, которых «Нетс» успели завоевать в Нью-Йорке. Пусть и очень дорогой ценой, но руководство организации осознало, что НБА — это сложный бизнес со множеством нюансов, а не аукцион, на котором можно стать победителем, просто перебив предложения конкурентов. И если Прохоров ещё не оставил свою мечту о титуле, то теперь будет идти к ней постепенно, больше не пытаясь выполнить пятилетку за три года. А для начала «Бруклину» нужно выбраться из той ямы, которую он сам себе выкопал.
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