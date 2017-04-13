Золушка по-бруклински. Как сказка «Нетс» стала фильмом ужасов

Когда сразу после переезда на новое место и смены названия в ноябре 2012 года новый владелец «Бруклина» Михаил Прохоров поставил перед организацией цель завоевать чемпионский титул в течение трёх лет, большинство отнеслось к его словам со скепсисом. Но при этом очень многие готовы были признать, что если не чемпионом за три года, то серьёзной силой в Восточной конференции проект российского миллиардера станет надолго. Однако сейчас, через пять лет после передислокации и ребрендинга, в лиге не найти более безнадёжного аутсайдера, чем «Нетс».



Появившись на свет в стране, где рождались, чтобы «сказку сделать былью», Прохоров и попытался реализовать в заокеанских реалиях весьма популярный сценарий о Золушке. А себе в нём отвёл роль доброй феи, которая попробовала заменить волшебную палочку толстым кошельком. Однако, как выяснилось, вопреки классическому сценарию, у этой сказки счастливым было только начало.



Сами «Нетс», ранее базировавшиеся в Нью-Джерси, довольно неплохо соответствовали образу Золушки, хотя два подряд выхода в финал в начале 2000-х с Джейсоном Киддом в качестве лидера и Байроном Скоттом на тренерском мостике немного портили картину тотального прозябания. Однако то, что организация пребывала в густой тени старшего брата «Никс», никаким сомнениям не поддавалось. А потому преображение нужно было производить по всем канонам.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.342592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR4nJRzBlO4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We're excited to announce that our next #WWE #SummerSlam will be here on 8/20! Tickets go on sale Sat., 3/25 at 12PM.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Barclays Center (@barclayscenter) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-21T03:09:28+00:00">Mar 20, 2017 at 8:09pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Платье

С этим пунктом фея справилась лучше всего. Новая арена «Барклайс Центр» является одной из лучших и самых современных в НБА. Хотя строительство многофункционального спорткомплекса обошлось в $ 1 млрд, но пятую часть этой суммы удалось вернуть сразу же, продав права на название. А уже через год «Барклайс Центр», со временем ставший домом для таких же «бедных родственников» из хоккейного «Айлендерс», оказался самым доходным местом проведения неспортивных массовых мероприятий в США, принеся владельцам $ 47 млн от продажи билетов на различные концерты. На данный момент это наиболее ценный актив «Бруклина», но вряд ли Золушка мечтала жить, сдавая своё платье в аренду.

Карета

В отличие от вспомогательных атрибутов, готовых транспортных средств, способных довезти кандидатку в принцессы до финального бала плей-офф, в НБА купить невозможно. Их нужно собирать самому из запчастей, которые являются штучным и потому весьма дефицитным товаром. И вот здесь фея решила не ждать и не экономить, а брать всё доступное здесь и сейчас, не считаясь с ценой, в надежде, что из бегавших разными аллюрами и на различные дистанции Дерона Уильямса, Джо Джонсона и Брука Лопеса удастся собрать лихую тройку, которая доставит «Бруклин» к его мечте. И карета действительно поначалу весьма бодро помчалась по равнинам регулярного чемпионата, одержав 49 побед. Однако, когда пришлось подниматься в горку плей-офф, пассажиров пришлось высадить на первой же остановке.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSjPuu-jqjh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Caption this. The best response will take home a game worn jersey off the back of a player at the end of Fan Appreciation Night this weekend. You must have a ticket to Saturday's game to win. Comment below ? #BrooklynGrit</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Brooklyn Nets (@brooklynnets) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-06T16:32:13+00:00">Apr 6, 2017 at 9:32am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поэтому в следующем сезоне упряжку по случаю усилили ещё одной солидной группой племенных рысаков из Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Андрея Кириленко. В таком составе заехать удалось дальше, но всё равно остановиться пришлось уже на полпути ко дворцу. Кроме того, за «техосмотр» столь громоздкой и пышной конструкции пришлось заплатить баснословные $ 90 млн налога на роскошь. Но никакие деньги не могли помочь залечить травму Лопеса, который выбыл из строя до конца сезона уже в декабре.



После этого фея, оценив соотношение затрат к результату, резко охладела к дальнейшей модернизации кареты. Да и сами возрастные рысаки потеряли резвость. Ещё один сезон «Бруклин» по инерции доехал до плей-офф. А после этого звёзды начали разбредаться по более привлекательным пастбищам, и Лопесу пришлось тащить команду по дистанции практически в одиночку, довольствуясь помощью от персонажей уровня Таддеуса Янга и Джаррета Джека. Последние два сезона «Нетс» и вовсе уже никуда не торопятся и за два чемпионата вместе взятых одержали меньше побед, чем в первый год в Бруклине.

Кучер

За пять лет «Бруклином» успели поруководить сразу шесть наставников. Но никто из тех, кому доставалась ещё боеспособная упряжка, не получил достаточно времени и полномочий, чтобы раскрыть её потенциал. Вначале Эйвери Джонсона попросили на выход уже после 28 матчей с 50-процентным соотношением побед и поражений. Сменившему его Пи Джею Карлесимо, несмотря на блестящий финиш в регулярном чемпионате, не простили поражения в первом раунде плей-офф. А Кидд, с которым связывали наибольшие надежды, не нашёл у тогдашнего генерального менеджера Билли Кинга должной поддержки после довольно неплохого сезона, который на данный момент остаётся лучшим в новейшей истории «Нетс».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/1gyBMTBFPy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Coach Hollins: "I just want our team to do well, to go out and compete and leave it all out there."</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Brooklyn Nets (@brooklynnets) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-04-15T22:23:41+00:00">Apr 15, 2015 at 3:23pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В итоге Джейсон стал участником уникальной для НБА сделки, в которой тренера обменяли на два выбора вторых раундов драфта. Дольше всего проработал в Бруклине Лайонел Холлинз, но именно при нём команда окончательно превратилась из середняка в аутсайдера. А нынешней рулевой Кенни Аткинсон может только мечтать о судьбе Бретта Брауна, у которого в «Филадельфии» хотя бы всегда была в избытке талантливая молодёжь.

Бал

Немногочисленные выступления «Бруклина» в плей-офф нельзя назвать полностью провальными хотя бы потому, что команда подарила болельщикам немало достаточно ярких моментов. Например, когда в сезоне-2012/13 сумела довести серию первого раунда с «Чикаго» до решающего матча, уступая по ходу 1−3. И хотя тогда пройти «Буллз» не удалось, через год Джонсон и компания сумели взять у судьбы реванш, победив в седьмом поединке на выезде «Торонто» с разницей всего в одно очко. К сожалению, после этого «Нетс» безжалостно переехала машина «Майами», сметавшая всех на пути к четвёртому подряд финалу. И только в последнем на данный момент противостоянии плей-офф в сезоне-2014/15 «Бруклин» безропотно проиграл «Атланте» 2−4.

Туфелька

В тщетной погоне за счастьем Золушка из Бруклина раздавала направо и налево множество аксессуаров, которые ей бы сейчас очень пригодились. Так, за Дерона Уильямса пришлось отдать «Юте» два выбора первых раундов, которыми в итоге оказались Горгуи Дьенг и Энес Кантер. «Нетс» вообще зарекомендовали себя организацией, категорически не ценящей возможность строить состав за счёт драфтов. Последний раз они выбирали в топ-20 в 2010 году, а из взятых за последние пять лет игроков Илькан Караман и Маркус Пэйдж не провели в НБА ни одного матча.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRMbdckDf9y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">☘ #shootaround</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Boston Celtics (@celtics) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-03T23:20:47+00:00">Mar 3, 2017 at 3:20pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но особенно щедро руководство «Бруклина» отплатило «Бостону» — за возможность ненадолго попользоваться услугами дуэта Пирс-Гарнетт. За звёздных ветеранов, чей суммарный возраст на момент обмена составлял 73 года, отдали фактически четыре пика первых раундов. В прошлом году «Селтикс» начали извлекать выгоду из расточительности Билли Кинга, взяв под третьим номером Джейлена Брауна. В 2018-м они ещё раз будут выбирать вместо «Нетс» в первом раунде. Но настоящей хрустальной туфелькой станет пик этого года, который команда Аткинсона закончила на последнем месте в регулярном чемпионате с лучшими шансами получить право первого выбора в лотерее. Вот только этот шанс заполучить в свои ряды принца тоже достанется дальновидному Дэнни Эйнджу. А новому генменеджеру «Бруклина» Шону Марксу остаётся только пенять на предшественника, из-за которого организация лишилась единственного луча надежды после провального сезона и с большой вероятностью испытает такое же сильное разочарование через год.

Двенадцатый удар