Золушка по-бруклински. Как сказка «Нетс» стала фильмом ужасов
Стремление взять всё и сразу любой ценой превратили «Бруклин» из одной из самых перспективных команд Востока в беспросветного аутсайдера.
Когда сразу после переезда на новое место и смены названия в ноябре 2012 года новый владелец «Бруклина» Михаил Прохоров поставил перед организацией цель завоевать чемпионский титул в течение трёх лет, большинство отнеслось к его словам со скепсисом. Но при этом очень многие готовы были признать, что если не чемпионом за три года, то серьёзной силой в Восточной конференции проект российского миллиардера станет надолго. Однако сейчас, через пять лет после передислокации и ребрендинга, в лиге не найти более безнадёжного аутсайдера, чем «Нетс».
Появившись на свет в стране, где рождались, чтобы «сказку сделать былью», Прохоров и попытался реализовать в заокеанских реалиях весьма популярный сценарий о Золушке. А себе в нём отвёл роль доброй феи, которая попробовала заменить волшебную палочку толстым кошельком. Однако, как выяснилось, вопреки классическому сценарию, у этой сказки счастливым было только начало.
Сами «Нетс», ранее базировавшиеся в
Платье
С этим пунктом фея справилась лучше всего. Новая арена «Барклайс Центр» является одной из лучших и самых современных в НБА. Хотя строительство многофункционального спорткомплекса обошлось в $ 1 млрд, но пятую часть этой суммы удалось вернуть сразу же, продав права на название. А уже через год «Барклайс Центр», со временем ставший домом для таких же «бедных родственников» из хоккейного «Айлендерс», оказался самым доходным местом проведения неспортивных массовых мероприятий в США, принеся владельцам $ 47 млн от продажи билетов на различные концерты. На данный момент это наиболее ценный актив «Бруклина», но вряд ли Золушка мечтала жить, сдавая своё платье в аренду.
Карета
В отличие от вспомогательных атрибутов, готовых транспортных средств, способных довезти кандидатку в принцессы до финального бала
Поэтому в следующем сезоне упряжку по случаю усилили ещё одной солидной группой племенных рысаков из Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Андрея Кириленко. В таком составе заехать удалось дальше, но всё равно остановиться пришлось уже на полпути ко дворцу. Кроме того, за «техосмотр» столь громоздкой и пышной конструкции пришлось заплатить баснословные $ 90 млн налога на роскошь. Но никакие деньги не могли помочь залечить травму Лопеса, который выбыл из строя до конца сезона уже в декабре.
После этого фея, оценив соотношение затрат к результату, резко охладела к дальнейшей модернизации кареты. Да и сами возрастные рысаки потеряли резвость. Ещё один сезон «Бруклин» по инерции доехал до
Кучер
За пять лет «Бруклином» успели поруководить сразу шесть наставников. Но никто из тех, кому доставалась ещё боеспособная упряжка, не получил достаточно времени и полномочий, чтобы раскрыть её потенциал. Вначале Эйвери Джонсона попросили на выход уже после 28 матчей с 50-процентным соотношением побед и поражений. Сменившему его Пи Джею Карлесимо, несмотря на блестящий финиш в регулярном чемпионате, не простили поражения в первом раунде
В итоге Джейсон стал участником уникальной для НБА сделки, в которой тренера обменяли на два выбора вторых раундов драфта. Дольше всего проработал в Бруклине Лайонел Холлинз, но именно при нём команда окончательно превратилась из середняка в аутсайдера. А нынешней рулевой Кенни Аткинсон может только мечтать о судьбе Бретта Брауна, у которого в «Филадельфии» хотя бы всегда была в избытке талантливая молодёжь.
Бал
Немногочисленные выступления «Бруклина» в
Туфелька
В тщетной погоне за счастьем Золушка из Бруклина раздавала направо и налево множество аксессуаров, которые ей бы сейчас очень пригодились. Так, за Дерона Уильямса пришлось отдать «Юте» два выбора первых раундов, которыми в итоге оказались Горгуи Дьенг и Энес Кантер. «Нетс» вообще зарекомендовали себя организацией, категорически не ценящей возможность строить состав за счёт драфтов. Последний раз они выбирали в топ-20 в 2010 году, а из взятых за последние пять лет игроков Илькан Караман и Маркус Пэйдж не провели в НБА ни одного матча.
Но особенно щедро руководство «Бруклина» отплатило «Бостону» — за возможность ненадолго попользоваться услугами дуэта
Двенадцатый удар
Сказка о Золушке в Бруклине закончилась, хотя и совсем не так, как у Шарля Перро. И это самая хорошая новость для болельщиков, которых «Нетс» успели завоевать в
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