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13 апреля 2017, 18:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Фил Джексон останется на посту президента «Нью-Йорка»

Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон договорился с владельцем клуба Джеймсом Доланом об активации в контракте пункта о продлении отношений до 2019 года, сообщает ESPN.

Джексон занял пост главы «Никс» в 2014 году. Изначально соглашение было рассчитано до 2017 года, но оно предусматривало возможность продления сотрудничества ещё на два сезона. В итоге пункт был активирован, несмотря на слухи о возможном уходе Фила.

«Нью-Йорк» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
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