Фил Джексон останется на посту президента «Нью-Йорка»

Джексон занял пост главы «Никс» в 2014 году. Изначально соглашение было рассчитано до 2017 года, но оно предусматривало возможность продления сотрудничества ещё на два сезона. В итоге пункт был активирован, несмотря на слухи о возможном уходе Фила.



«Нью-Йорк» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.