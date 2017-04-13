Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29420938/
13 апреля 2017, 18:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Орландо» уволил генерального менеджера Хеннигана

Генеральный менеджер «Орландо Мэджик» Роб Хенниган был отправлен в отставку, сообщил в «Твиттере» журналист The Vertical Адриан Войнаровски со ссылкой на источники в лиге.

Хенниган занял ответственный пост в клубе в 2012 году, а в 2015-м стороны продлили контракт до окончания сезона-2017/18. В начале апреля 2017 года «Орландо» случайно опубликовал фото, на котором оказалась доска с именами игроков, которых флоридский клуб планирует заполучить летом.

«Мэджик» заняли 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 4 новости  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!