«Орландо» уволил генерального менеджера Хеннигана
Генеральный менеджер «Орландо Мэджик» Роб Хенниган был отправлен в отставку, сообщил в «Твиттере» журналист The Vertical Адриан Войнаровски со ссылкой на источники в лиге.
Хенниган занял ответственный пост в клубе в 2012 году, а в 2015-м стороны продлили контракт до окончания сезона-2017/18. В начале апреля 2017 года «Орландо» случайно опубликовал фото, на котором оказалась доска с именами игроков, которых флоридский клуб планирует заполучить летом.
«Мэджик» заняли 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.
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