«Орландо» уволил генерального менеджера Хеннигана

Хенниган занял ответственный пост в клубе в 2012 году, а в 2015-м стороны продлили контракт до окончания сезона-2017/18. В начале апреля 2017 года «Орландо» случайно опубликовал фото, на котором оказалась доска с именами игроков, которых флоридский клуб планирует заполучить летом.



«Мэджик» заняли 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.