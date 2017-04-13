Матчи самого зрелищного противостояния Западной и Восточной конференций российские любители спорта смогут увидеть в эксклюзивных прямых трансляциях на телеканале Viasat Sport HD.

После окончания регулярного чемпионата шестнадцать лучших клубов НБА начнут выяснять отношения в сериях до четырех побед. Первые три раунда будут разыграны внутри конференций, а в финале сразятся сильнейшие представители Востока и Запада.

Серия игр продлится до середины июня. Зрители смогут в прямом эфире увидеть игры команд национальной баскетбольной ассоциации.