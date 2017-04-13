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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29420442/
13 апреля 2017, 18:16 | Баскетбол: НБА | «Газета.Ру»

Плей-офф НБА — 2017 в России будут транслировать в прямом эфире

15 апреля стартует плей-офф НБА, который определит сильнейшую команду сезона 2016−2017.

Матчи самого зрелищного противостояния Западной и Восточной конференций российские любители спорта смогут увидеть в эксклюзивных прямых трансляциях на телеканале Viasat Sport HD.

После окончания регулярного чемпионата шестнадцать лучших клубов НБА начнут выяснять отношения в сериях до четырех побед. Первые три раунда будут разыграны внутри конференций, а в финале сразятся сильнейшие представители Востока и Запада.

Серия игр продлится до середины июня. Зрители смогут в прямом эфире увидеть игры команд национальной баскетбольной ассоциации.

Российских баскетболистов в этом году в плей-офф не будет. Тимофея Мозгова, который в 2016 играл в составе команды победителей («Кавальерс»), приобрел клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Несмотря на четырехгодичный контракт, в этом сезоне игрок выведен из основного состава.
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