Плей-офф НБА — 2017 в России будут транслировать в прямом эфире
15 апреля стартует
плей-офф НБА, который определит сильнейшую команду сезона 2016−2017.
Матчи самого зрелищного противостояния Западной и Восточной конференций российские любители спорта смогут увидеть в эксклюзивных прямых трансляциях на телеканале Viasat Sport HD.
После окончания регулярного чемпионата шестнадцать лучших клубов НБА начнут выяснять отношения в сериях до четырех побед. Первые три раунда будут разыграны внутри конференций, а в финале сразятся сильнейшие представители Востока и Запада.
Серия игр продлится до середины июня. Зрители смогут в прямом эфире увидеть игры команд национальной баскетбольной ассоциации.
Российских баскетболистов в этом году в
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