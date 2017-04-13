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13 апреля 2017, 17:55 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Стало известно расписание матчей плей-офф НБА

Стало известно точное расписание матчей первого раунда плей-офф НБА.

Игры стартуют 15 апреля серией между «Кливлендом» и «Индианой». 16 апреля финалист прошлого сезона «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом». В понедельник, 17 апреля, встретятся «Бостон» — «Чикаго» и «Хьюстон» — «Оклахома-Сити».

Расписание матчей выглядит следующим образом:

Суббота, 15 апреля.

«Кливленд» — «Индиана» (22.00 по московскому времени).

Воскресенье, 16 апреля.

«Торонто» — «Милуоки» (0.30).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» (3.00).

«Юта» — «Клипперс» (5.30).

«Вашингтон» — «Атланта» (20.00).

«Голден Стэйт» — «Портленд» (22.30).

Понедельник, 17 апреля.

«Бостон» — «Чикаго» (1.30).

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» (4.00).
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