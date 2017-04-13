Газоль стал вторым европейцем в НБА, который набрал 20 тысяч очков

36-летний испанец записал на свой счет 13 очков в матче регулярного чемпионата против «Юты».

Таким образом, Газоль стал 43-м игроком лиги, который добился этого результата. Среди европейцев ранее 20 тысяч очков набирал лишь Дирк Новицки. Газоль играет в НБА с 2001 года, выступал за такие команды, как «Мемфис», «Лейкерс» и «Чикаго».