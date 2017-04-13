Не Карри и Леброном едиными: итоги сезона НБА

Если продраться сквозь километры мишуры, часы эффектных хайлайтов и бесконечные разговоры и о рекордах и споры о будущем MVP, выяснится, что нынешний регулярный чемпионат все же оставил смешанные впечатления. Несмотря на огромное количество действительно увлекательных локальных историй, в глобальном смысле статус-кво остался неизменным. Впрочем, то, что один из самых ярких и в хорошем смысле зрелищных сезонов пришелся на период тотального доминирования двух команд, — скорее говорит в его пользу.

ФАВОРИТИЗМ

На вершине здешнего Олимпа без изменений. У «Голден Стэйт» были не слишком удачные отрезки в начале сезона и после травмы Кевина Дюранта, но в итоге команда, кажется, лишь стала сильнее. Отсутствие звезды, пришедшей прошлым летом, даже помогло «Воинам» вернуть свое лицо. Это все та же команда, которая делает ставку на постоянное движение, заслоны и резкие уколы в исполнении Стефан Карри или Клэя Томпсона. Уход большей части игроков ротации не изменил идентичность «Уорриорз», в какой-то степени она даже укрепилась. И нельзя не признать, что на финише дистанции «Голден Стэйт» был очень хорош. А теперь в состав возвращается один из лучших игроков лиги в лице Дюранта. И именно поэтому калифорнийцы остаются главным фаворитом в борьбе за титул.

«Кливленд» бросало из крайности в крайность по ходу всего сезона. Рождественская победа над «Голден Стэйт», камбек в весенней игре с «Вашингтоном», разгром «Бостона» ближе к концу регулярки — все это не только воодушевляло болельщиков, но и служило напоминанием о том, на что на самом деле способны Леброн и его команда. Но сезон «Кавальерс» — это не только победы над конкурентами. Это еще и разгромы от тех же «Воинов» и «Сан-Антонио», ужасные январь и март, когда команда из Огайо чаще проигрывала, потеря первого места в конференции и кошмарная игра в обороне, статистически — чуть ли не худшая в лиге.

Впрочем, сенсацией все это не назовешь. В л-юбой другой ситуации столь неубедительная игра действующего чемпиона серьезно бы подорвала его котировки. Но здесь речь идет о Леброне, и все знают, как преображаются команды Короля в плей-офф. В прошлом году на «Кавс» тоже никто не ставил — и чем все закончилось? А лидерство в конференции для коллективов Джеймса вообще никогда не было определяющим фактором.

Именно поэтому все ждут еще одной серии противостояния «Голден Стэйт» и «Кливленда» в финале. Поэтому мы и говорим, что глобально ничего не изменилось: как и перед началом сезона, главным претендентом на титул является команда Стива Керра, за которым следует «Кливленд». А из-за их спин выглядывает «Сан-Антонио» — вечная «темная лошадка», на каких-то отрезках демонстрировавшая чуть ли не лучший баскетбол во всей НБА.

УДИВИТЕ НАС

Впрочем, это не значит, что следить в плей-офф больше не за кем. Понятно, что каждая из команд, пробившихся в матчи на вылет, не теряет надежд на главный титул. Но у некоторых за этими притязаниями стоит что-то кроме банальной бравады.

Есть «Хьюстон», который полностью преобразился по сравнению с прошлым сезоном. Пришедший летом Майк Д’Антони нашел идеального исполнителя для своей системы в лице Джеймса Хардена, а его идеи позволили максимально раскрыть таланты лидера техасцев. «Рокитс» обладают убийственной атакой, в которой угроза может исходить почти от каждого из находящихся на площадке игроков. Понятно, что Харден здесь — главное действующее лицо, и он в плей-офф он еще больше будет брать инициативу на себя, чаще лезть под кольцо, но просто закрыть его будет недостаточно (да и вряд ли возможно) — в любой момент может последовать скидка на дугу, где уже дежурят Ариза, Гордон или Уильямс.

«Рокитс» может не хватать мощи в «краске», но если техасцы сумеют пробиться в финал «Запада», что с их расписанием — «Оклахома» в первом раунде, «Сан-Антонио» во втором — уже будет неплохим достижением, у них есть все шансы навязать борьбу «Уорриорз». Пусть даже в регулярном чемпионате противостояние между этими командами завершилось в пользу калифорнийцев (1−3), поймавший кураж «Хьюстон» — не тот противник, с которым нельзя не считаться.

А еще на «Западе» есть «Юта», которая тоже вполне способна удивить. Команда из Сол-Лейк-Сити добилась впечатляющего прогресса. Во-первых, все новички действительно усилили «Джаз» — Джордж Хилл, Джо Джонсон и даже Борис Диао пришлись ко двору. Во-вторых, прибавили «старые» лидеры: Гордон Хэйворд добился первого в карьере приглашения на Матч звезд, а Руди Гобер превратился в настоящего монстра под кольцом и всерьез претендует на звание лучшего защитника сезона.

«Юту» всю регулярку преследовали травмы, но даже несмотря на это команде удалось забраться на пятое место в конференции. И это при том, что в оптимальном составе «джазмены» провели всего где-то 13 матчей. А теперь представьте, если все их основных игроки будут здоровы. К тому же здесь понимают, что нынешний сезон — уникальный шанс для команды добиться чего-то серьезного. Уже летом в «Джаз» возможны серьезные изменения, ведь сразу у ряда лидеров истекают контракты, и удержать всех вряд ли удастся. Так что на каждый матч «Джаз» будут выходить как на последний, и в данном случае это не просто штамп. «Юта» обладает серьезнейшим потенциалом, которому предстоит выдержать серьезную проверку уже в первом раунде, где команду ждет «Клипперс».

Но если на «Западе» в любом случае есть явный гегемон в лице «Голден Стэйт», то в Восточной конференции все далеко не так однозначно. Несмотря на фактор Леброна, позиции «Кливленда», как минимум, уже не кажутся незыблемыми. «Торонто», «Вашингтон» и «Бостон» наверняка считают, что у них появился шанс захватить трон. И в первую очередь это, конечно, касается новоиспеченного лидера «Востока».

Да, возможно, «Селтикс» не хватает настоящей большой звезды, но зато эта команда обладает одним из самых сбалансированных составов в лиге. Если все будут здоровы, «Бостон» должен дойти до финала конференции — агрессивной обороны и усилий Айзеи Томаса и Эла Хорфорда для этого более чем достаточно. Да, мы по-прежнему не знаем, способны ли «Кельты» обыграть «Кливленд» в очном противостоянии — и после последней их встречи сомнений стало только больше. Но прямо сейчас «Бостон» выглядит гораздо более серьезным конкурентом «Кавальерс», чем «Атланта» и «Торонто», с которыми действующие чемпионы играли в финалах последних сезонов.

Да и самим «Кавс» еще нужно будет добраться до этой стадии. И речь сейчас даже не о проблемах самих чемпионов. Второе итоговое место в регулярке забросило «Кливленд» в одну сетку с командой, с которой никто не «Востоке» не хотел бы встретиться — «Милуоки». Даже несмотря на спад на финише, «Бакс» остаются одним из самых неудобных соперников. Это крайне атлетичная и высокая команда во главе с одним из самых хитрых тренеров лиги Джейсоном Киддом. А еще у них есть Яннис. Так что если и ждать от кого-то сюрпризов, то именно от «Милуоки».

НАЧАТЬ ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Для 14 клубов нынешний сезон завершен, и среди них хватает тех, кто хотел бы поскорее его забыть. Ни один список разочарований не обойдется без «Нью-Йорка», прошлым летом выкинувшего кучу денег на Роуза и Ноа, для которых регулярка из-за травм закончилась еще несколько недель назад (найдутся ли те, кого это действительно удивило?). В итоге «Никс» сумели запомниться лишь постоянными скандалами, холодной войной между Кармело Энтони и Филом Джексоном, а заодно заработали немало проклятий в свой адрес от поклонников Кристапса Порзингиса, для которого этот год был потрачен впустую.

Вряд ли могут быть довольны итоговыми 10-м и 11-м местами в «Детройте» и «Шарлотт». В прошлом сезоне обе команды играли в плей-офф, но пока конкуренты прибавляли, «Пистонз» и «Хорнетс» охватила стагнация. Выяснилось, что Реджи Джексон вовсе не является топовым разыгрывающим, а выехать на одних Андре Драммонде и Кембе Уокере не получилось. В таких случаях говорят классические фразы о грядущей перестройке и серьезных изменениях, но есть одна проблема — ни «Детройт», ни тем более «Шарлотт» не обладают достаточными ресурсами, чтобы что-то по-настоящему изменить.

Где-то в этом списке должен быть «Орландо», но об этом клубе лучше всего говорит фото ниже. «Мэджик» подписали контракт с Патрисио Гарино и выложили фото с новичком… на фоне доски, на которой были написаны их цели на межсезонье. Теперь весь мир знает трансферные цели «Орландо». И если этого мало, то обратите внимание, что среди них есть Чендлер Парсонс. С таким руководством флоридцам никогда не выбраться из ямы, в которой они находятся с ухода Дуайта Ховарда.

Но при этом ни один из аутсайдеров не назовешь совершенно безнадежным (выведем «Орландо» за скобки). И это один из важнейших выводов нынешнего сезона. У «Лейкерс», «Финикса» и «Филадельфии» есть молодой и перспективный костяк, а также хорошие шансы получить высокий пик на предстоящем драфте. «Миннесота» пала жертвой завышенных ожиданий, но Карл-Энтони Таунс переписал несколько клубных рекордов. «Даллас» устроил перестройку прямо по ходу регулярки, и внезапно оказалось, что это интересная команда, у которой есть потенциал.

У «Нью-Орлеана» есть Энтони Дэвис и Демаркус Казинс, пусть даже у этого эксперимента не было моментальной отдачи. У «Никс» есть Порзингис. Даже фанаты «Сакраменто» имеют причины для оптимизма благодаря игре Бадди Хилда, Уилли Коли-Стайна и Скала Лабиссьера после Матча звезд. «Бруклин» остается «Бруклином», но эти парни действительно стараются и бьются — а чего еще требовать от коллектива без каких-либо перспектив?

Так что из всех команд, не попавших в плей-офф, по-настоящему обидно лишь за две. Магический «Денвер» Николы Йокича, самолично подаривший восьмую строчку «Портленду», и «Майами». «Хит» заслужили того, чтобы их сезон не заканчивался, как никто другой. Им не удалось ни привлечь в минувшее межсезонье свободных агентов с громкими именами, ни решить дилемму имени Криса Боша, лишавшую команду места для маневра. Все ожидали, что флоридцы будут «сливать», и начало сезона подтверждало эти прогнозы, но затем «Майами» преобразился.

Неожиданно выяснилось, что бороться за плей-офф можно и с Джеймсон Джонсоном, Люком Бэббитом и Джошем Ричардсоном. И «Хит» до самого последнего дня претендовали на восьмое место на «Востоке», причем нет сомнений, что они действительно смогли бы «покусать» фаворитов в сериях на вылет. Тем больнее смотреть на пресс-конференцию Эрика Споэльстры после игры с «Вашингтоном». В «Майами» сделали все, что могли, но календарь оказался не в их пользу. Здорово, что мы увидим противостояние Леброна Джеймса и Пола Джорджа в первом раунде плей-офф, но «Хит» искренне жаль.

ПОГОНЯ ЗА «СЛОНАМИ»

Наверное, правду говорят: ваш выбор MVP в нынешнем сезоне может многое сказать о вас, как о человеке. Что вы цените больше: индивидуальные достижения или командный успех? И не забывайте о Кавае! Сделать этот выбор уже давно не было так сложно. И можно только порадоваться, что мы увидим противостояние Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука уже в первом раунде плей-офф, получив наконец наглядный ответ на один из главных вопросов сезона.

Те, кто следил за нерегулярными обзорами сезона, знают, что периодически мы подводили итоги, в том числе и по основным наградам. Расписывать все в 30-й раз — скучно, поэтому я, пожалуй, просто ограничусь кратким перечислением собственных фаворитов. Всем поборникам объективности лучше сразу пропустить этот параграф.

MVP: Джеймс Харден; претенденты — Расселл Уэстбрук, Кавай Леонард, Стефен Карри.

Лучший защитник: Руди Гобер; претенденты — Кавай Леонард, Дрэймонд Грин.

Самый прогрессирующий: Яннис Адетокунбо; претенденты — Айзея Томас, Никола Йокич.

Лучший «шестой»: Эрик Гордон; претенденты — Лу Уильямс, Джеймс Джонсон, Андре Игуодала.

Лучший тренер: Майк Д’Антони; претенденты — Эрик Споэльстра, Скотт Брукс.

Лучший новичок: Малкольм Брогдон; претенденты — Джоэл Эмбиид, Дарио Шарич.

НАС ЖДЕТ ЗОЛОТОЙ ВЕК?

Еще один магистральный сюжет регулярки, мимо которого было невозможно пройти, даже если вы не очень любите цифры, — это рекорды. Их били, повторяли и улучшали по ходу всего розыгрыша регулярного чемпионата. И речь здесь не только о трипл-даблах Уэстбрука. «Хьюстон» и его град трехочковых. Яннис, лидирующий в своей команде по всем статистическим показателям. Харден и его космические показатели.

Но, как мне кажется, все это следствие гораздо более важного фактора, о котором говорят последний год. Лига, возможно, никогда не была настолько талантлива, как сейчас. Достаточно беглого взгляда на таблицу — почти в каждой команде есть звезды — уже раскрывшиеся или еще восходящие. Еще несколько лет назад все боялись гегемонии клубов, представляющих большие рынки, но теперь это далеко не самый главный фактор. Свои герои появляются и в не самых модных местах вроде Юты, Милуоки и Миннесоты.

Что еще важнее, в НБА пытаются делать все, чтобы команды могли удержать своих ведущих игроков. По новому коллективному соглашению, баскетболисты при выполнении прочих условий могут извлечь максимум финансовой выгоды, продлевая контракт со своим текущим клубом. Понятно, что все равно найдутся недовольные своим текущим положением или те, кто видит в смене прописки шанс завоевать что-то серьезное. Но теперь даже самая капризная звезда сильно подумает, прежде чем решиться искать счастья на стороне.