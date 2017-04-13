Не Карри и Леброном едиными: итоги сезона НБА
Оправдал ли он ваши ожидания?
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Видимо, что-то случилось...
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Если продраться сквозь километры мишуры, часы эффектных хайлайтов и бесконечные разговоры и о рекордах и споры о будущем MVP, выяснится, что нынешний регулярный чемпионат все же оставил смешанные впечатления. Несмотря на огромное количество действительно увлекательных локальных историй, в глобальном смысле
ФАВОРИТИЗМ
На вершине здешнего Олимпа без изменений. У «Голден Стэйт» были не слишком удачные отрезки в начале сезона и после травмы Кевина Дюранта, но в итоге команда, кажется, лишь стала сильнее. Отсутствие звезды, пришедшей прошлым летом, даже помогло «Воинам» вернуть свое лицо. Это все та же команда, которая делает ставку на постоянное движение, заслоны и резкие уколы в исполнении Стефан Карри или Клэя Томпсона. Уход большей части игроков ротации не изменил идентичность «Уорриорз», в
«Кливленд» бросало из крайности в крайность по ходу всего сезона. Рождественская победа над «Голден Стэйт», камбек в весенней игре с «Вашингтоном», разгром «Бостона» ближе к концу регулярки — все это не только воодушевляло болельщиков, но и служило напоминанием о том, на что на самом деле способны Леброн и его команда. Но сезон «Кавальерс» — это не только победы над конкурентами. Это еще и разгромы от тех же «Воинов» и «Сан-Антонио», ужасные январь и март, когда команда из Огайо чаще проигрывала, потеря первого места в конференции и кошмарная игра в обороне, статистически — чуть ли не худшая в лиге.
Впрочем, сенсацией все это не назовешь. В
Именно поэтому все ждут еще одной серии противостояния «Голден Стэйт» и «Кливленда» в финале. Поэтому мы и говорим, что глобально ничего не изменилось: как и перед началом сезона, главным претендентом на титул является команда Стива Керра, за которым следует «Кливленд». А
УДИВИТЕ НАС
Впрочем, это не значит, что следить в
Есть «Хьюстон», который полностью преобразился по сравнению с прошлым сезоном. Пришедший летом Майк Д’Антони нашел идеального исполнителя для своей системы в лице Джеймса Хардена, а его идеи позволили максимально раскрыть таланты лидера техасцев. «Рокитс» обладают убийственной атакой, в которой угроза может исходить почти от каждого из находящихся на площадке игроков. Понятно, что Харден здесь — главное действующее лицо, и он в
«Рокитс» может не хватать мощи в «краске», но если техасцы сумеют пробиться в финал «Запада», что с их расписанием — «Оклахома» в первом раунде, «Сан-Антонио» во втором — уже будет неплохим достижением, у них есть все шансы навязать борьбу «Уорриорз». Пусть даже в регулярном чемпионате противостояние между этими командами завершилось в пользу калифорнийцев (1−3), поймавший кураж «Хьюстон» — не тот противник, с которым нельзя не считаться.
А еще на «Западе» есть «Юта», которая тоже вполне способна удивить. Команда из
«Юту» всю регулярку преследовали травмы, но даже несмотря на это команде удалось забраться на пятое место в конференции. И это при том, что в оптимальном составе «джазмены» провели всего
Но если на «Западе» в любом случае есть явный гегемон в лице «Голден Стэйт», то в Восточной конференции все далеко не так однозначно. Несмотря на фактор Леброна, позиции «Кливленда», как минимум, уже не кажутся незыблемыми. «Торонто», «Вашингтон» и «Бостон» наверняка считают, что у них появился шанс захватить трон. И в первую очередь это, конечно, касается новоиспеченного лидера «Востока».
Да, возможно, «Селтикс» не хватает настоящей большой звезды, но зато эта команда обладает одним из самых сбалансированных составов в лиге. Если все будут здоровы, «Бостон» должен дойти до финала конференции — агрессивной обороны и усилий Айзеи Томаса и Эла Хорфорда для этого более чем достаточно. Да, мы
Да и самим «Кавс» еще нужно будет добраться до этой стадии. И речь сейчас даже не о проблемах самих чемпионов. Второе итоговое место в регулярке забросило «Кливленд» в одну сетку с командой, с которой никто не «Востоке» не хотел бы встретиться — «Милуоки». Даже несмотря на спад на финише, «Бакс» остаются одним из самых неудобных соперников. Это крайне атлетичная и высокая команда во главе с одним из самых хитрых тренеров лиги Джейсоном Киддом. А еще у них есть Яннис. Так что если и ждать от
НАЧАТЬ ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА
Для 14 клубов нынешний сезон завершен, и среди них хватает тех, кто хотел бы поскорее его забыть. Ни один список разочарований не обойдется без «Нью-Йорка», прошлым летом выкинувшего кучу денег на Роуза и Ноа, для которых регулярка
Вряд ли могут быть довольны итоговыми 10-м и 11-м местами в «Детройте» и «Шарлотт». В прошлом сезоне обе команды играли в
Но при этом ни один из аутсайдеров не назовешь совершенно безнадежным (выведем «Орландо» за скобки). И это один из важнейших выводов нынешнего сезона. У «Лейкерс», «Финикса» и «Филадельфии» есть молодой и перспективный костяк, а также хорошие шансы получить высокий пик на предстоящем драфте. «Миннесота» пала жертвой завышенных ожиданий, но
У «Нью-Орлеана» есть Энтони Дэвис и Демаркус Казинс, пусть даже у этого эксперимента не было моментальной отдачи. У «Никс» есть Порзингис. Даже фанаты «Сакраменто» имеют причины для оптимизма благодаря игре Бадди Хилда, Уилли
Так что из всех команд, не попавших в
Неожиданно выяснилось, что бороться за
ПОГОНЯ ЗА «СЛОНАМИ»
Наверное, правду говорят: ваш выбор MVP в нынешнем сезоне может многое сказать о вас, как о человеке. Что вы цените больше: индивидуальные достижения или командный успех? И не забывайте о Кавае! Сделать этот выбор уже давно не было так сложно. И можно только порадоваться, что мы увидим противостояние Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука уже в первом раунде
Те, кто следил за нерегулярными обзорами сезона, знают, что периодически мы подводили итоги, в том числе и по основным наградам. Расписывать все в 30-й раз — скучно, поэтому я, пожалуй, просто ограничусь кратким перечислением собственных фаворитов. Всем поборникам объективности лучше сразу пропустить этот параграф.
MVP: Джеймс Харден; претенденты — Расселл Уэстбрук, Кавай Леонард, Стефен Карри.
Лучший защитник: Руди Гобер; претенденты — Кавай Леонард, Дрэймонд Грин.
Самый прогрессирующий: Яннис Адетокунбо; претенденты — Айзея Томас, Никола Йокич.
Лучший «шестой»: Эрик Гордон; претенденты — Лу Уильямс, Джеймс Джонсон, Андре Игуодала.
Лучший тренер: Майк Д’Антони; претенденты — Эрик Споэльстра, Скотт Брукс.
Лучший новичок: Малкольм Брогдон; претенденты — Джоэл Эмбиид, Дарио Шарич.
НАС ЖДЕТ ЗОЛОТОЙ ВЕК?
Еще один магистральный сюжет регулярки, мимо которого было невозможно пройти, даже если вы не очень любите цифры, — это рекорды. Их били, повторяли и улучшали по ходу всего розыгрыша регулярного чемпионата. И речь здесь не только о
Но, как мне кажется, все это следствие гораздо более важного фактора, о котором говорят последний год. Лига, возможно, никогда не была настолько талантлива, как сейчас. Достаточно беглого взгляда на таблицу — почти в каждой команде есть звезды — уже раскрывшиеся или еще восходящие. Еще несколько лет назад все боялись гегемонии клубов, представляющих большие рынки, но теперь это далеко не самый главный фактор. Свои герои появляются и в не самых модных местах вроде Юты, Милуоки и Миннесоты.
Что еще важнее, в НБА пытаются делать все, чтобы команды могли удержать своих ведущих игроков. По новому коллективному соглашению, баскетболисты при выполнении прочих условий могут извлечь максимум финансовой выгоды, продлевая контракт со своим текущим клубом. Понятно, что все равно найдутся недовольные своим текущим положением или те, кто видит в смене прописки шанс завоевать
Да, теперь мы станем реже видеть
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