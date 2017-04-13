Агент Мозгова: «Лейкерс» сознательно слил сезон

«Не думаю, что сезон получился провальным. В клубе сознательно избрали тактику, которая крайне модна в последнее время. Это тактика слива сезона с последующим получением высоких драфт-пиков. Тем более что у “Лейкерс” вопрос не в том, чтобы получить высокий выбор, а чтобы его сохранить. Если команда не окажется в топ-3 на церемонии драфта, то она этот выбор потеряет.



Тимофей с февраля месяца не играет из-за травмы. Пару-тройку недель он отдохнёт, а дальше будет первый сбор. Это межсезонье будет для него длиннее, чем было, когда он играл в “Кливленде”. Будет работать и тренироваться индивидуально.



Будет ли Мозгов менять команду? Мы не можем сделать это по правилам НБА. У Тимофея контракт действует ещё три года, это прерогатива клуба. В лиге игроки не могут встать и выйти с действующим соглашением», — приводит слова Шарифьянова «Спорт день за днём».