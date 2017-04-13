Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29417650/
13 апреля 2017, 14:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Агент Мозгова: «Лейкерс» сознательно слил сезон

Агент центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов подвёл итоги сезона для калифорнийского клуба.

«Не думаю, что сезон получился провальным. В клубе сознательно избрали тактику, которая крайне модна в последнее время. Это тактика слива сезона с последующим получением высоких драфт-пиков. Тем более что у “Лейкерс” вопрос не в том, чтобы получить высокий выбор, а чтобы его сохранить. Если команда не окажется в топ-3 на церемонии драфта, то она этот выбор потеряет.

Тимофей с февраля месяца не играет из-за травмы. Пару-тройку недель он отдохнёт, а дальше будет первый сбор. Это межсезонье будет для него длиннее, чем было, когда он играл в “Кливленде”. Будет работать и тренироваться индивидуально.

Будет ли Мозгов менять команду? Мы не можем сделать это по правилам НБА. У Тимофея контракт действует ещё три года, это прерогатива клуба. В лиге игроки не могут встать и выйти с действующим соглашением», — приводит слова Шарифьянова «Спорт день за днём».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!