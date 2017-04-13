Агент Мозгова: «Лейкерс» сознательно слил сезон
Агент центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов подвёл итоги сезона для калифорнийского клуба.
«Не думаю, что сезон получился провальным. В клубе сознательно избрали тактику, которая крайне модна в последнее время. Это тактика слива сезона с последующим получением высоких
Тимофей с февраля месяца не играет
Будет ли Мозгов менять команду? Мы не можем сделать это по правилам НБА. У Тимофея контракт действует ещё три года, это прерогатива клуба. В лиге игроки не могут встать и выйти с действующим соглашением», — приводит слова Шарифьянова «Спорт день за днём».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter