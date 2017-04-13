Адетокунбо завершил сезон в топ-20 в пяти основных статистических категориях

Адетокунбо занял 14-е место по очкам (1832), 15-е по подборам (700), 18-е по результативным передачам (434), 9-е по перехватам (131) и 5-е по блок-шотам (151).



В регулярном сезоне-2016/17 Яннис принял участие в 80 матчах. Лидер «Бакс» проводил на площадке в среднем по 35,6 минуты.