Адетокунбо завершил сезон в топ-20 в пяти основных статистических категориях
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории НБА, который завершил регулярный чемпионат в топ-20 по общему количеству очков, подборов, результативных передач, перехватов и
блок-шотов.
Адетокунбо занял 14-е место по очкам (1832), 15-е по подборам (700), 18-е по результативным передачам (434), 9-е по перехватам (131) и 5-е по
В регулярном сезоне-2016/17 Яннис принял участие в 80 матчах. Лидер «Бакс» проводил на площадке в среднем по 35,6 минуты.
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