Генменеджер: Клуб НБА «Бруклин» хочет хорошо поработать на рынке свободных агентов
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» находится в процессе перестройки и летом рассчитывает успешно поработать на рынке свободных агентов и драфте. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс.
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В завершившемся регулярном чемпионате НБА «Бруклин» стал худшей командой, заняв 30-е место.
«Нынешний сезон стал перестроечным, процесс обновления команды запущен и находится в самом разгаре. Болельщикам надо набраться терпения, — сказал Маркс. — Перед началом сезона мы все понимали, что претендовать на успехи не приходится. Сейчас наша задача — грамотно поработать на рынке свободных агентов и летнем драфте».
«Мы хотим укрепить состав игроками, которые не боятся сражаться, которые стремятся играть в защите по полной программе. Ищем баскетболистов не эгоистичных, а ставящих командные цели на первое место», — добавил генменеджер «Бруклина».
Владельцем «Бруклина» является российский бизнесмен Михаил Прохоров.
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