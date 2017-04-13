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13 апреля 2017, 13:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пау Газоль стал вторым европейцем в истории НБА, набравшим 20 000 очков

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль в заключительном матче регулярного чемпионата НБА против «Юта Джаз» (97:101) набрал 13 очков, доведя их общий показатель за карьеру до 20 001.

Таким образом, 36-летний испанец стал вторым европейцем в истории НБА, набравшим 20 000 и более очков. Ранее подобное удавалось только немецкому форварду «Даллас Маверикс» Дирку Новицки (30 260).

Кроме того, Пау стал четвёртым игроком в истории после Карима Абдула-Джаббара, Кевина Гарнетта и Тима Данкана, которому удалось набрать за карьеру как минимум 20 000 очков, собрать 10 000 подборов, отдать 3500 результативных передач и совершить 1500 блокшотов.
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