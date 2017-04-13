Пау Газоль стал вторым европейцем в истории НБА, набравшим 20 000 очков
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль в заключительном матче регулярного чемпионата НБА против «Юта Джаз» (97:101) набрал 13 очков, доведя их общий показатель за карьеру до 20 001.
Таким образом, 36-летний испанец стал вторым европейцем в истории НБА, набравшим 20 000 и более очков. Ранее подобное удавалось только немецкому форварду «Даллас Маверикс» Дирку Новицки (30 260).
Кроме того, Пау стал четвёртым игроком в истории после Карима
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