Пау Газоль стал вторым европейцем в истории НБА, набравшим 20 000 очков

Таким образом, 36-летний испанец стал вторым европейцем в истории НБА, набравшим 20 000 и более очков. Ранее подобное удавалось только немецкому форварду «Даллас Маверикс» Дирку Новицки (30 260).



Кроме того, Пау стал четвёртым игроком в истории после Карима Абдула-Джаббара, Кевина Гарнетта и Тима Данкана, которому удалось набрать за карьеру как минимум 20 000 очков, собрать 10 000 подборов, отдать 3500 результативных передач и совершить 1500 блокшотов.