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13 апреля 2017, 11:47 | Баскетбол: НБА | УНИАН

Украинский баскетболист Михайлюк выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Украинский баскетболист команды Канзасcкого университета Святослав Михайлюк выставил свою кандидатуру на драфт НБА, при этом агента он не нанял, а значит, все еще может вернуться в Канзас, сообщает Isport.

Игрок Канзаса может стать вторым представителем нашей страны в сильнейшей лиге мира после Алексея <span class=error>Лэня</span>. Увеличить
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«Мы на 100 процентов поддерживаем решение Святослава. Я знаю, что он будет очень усердно готовится к этому. А после примет взвешенное решение, как и предполагается правилами. Это далеко не сюрприз, мы ожидали этого», — заявил главный тренер команды украинца Билл Селф.

«Канзас подготовил меня к этой возможности. После общения с тренером, семьей и партнерами по команде я планирую упорно трудиться, чтобы вывести мою игру на новый уровень. За три сезона я значительно вырос как игрок и как личность. Я играл под руководством отличных тренеров и вместе с отличными игроками, многие из которых уже в НБА. Играть в НБА — это мечта каждого, а выход на драфт без агента позволяет мне видеть, где я нахожусь после комбайна и тренировок», — цитирует Михайлюка официальный сайт университета.

Драфт НБА в нынешнем году состоится 22 июня.

В текущем сезоне Михайлюк провел 25 матчей, набирая 9,8 очка и совершая 3,0 подбора и 1,9 перехвата за игру. Вместе с командой украинец дошел до ¼ финала плей-офф NCAA.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в НБА играет один украинский баскетболист — Алексей Лэнь, выступающий за «Финикс Санс».

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