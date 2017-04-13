В НБА завершился регулярный чемпионат

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Команда регулярки.

Долгожданная для Огайо победа «Кливленда» в финале НБА, датированная минувшим летом, располагала к тому, что в регулярном чемпионате этого сезона «Кавальерс» будут выступать в крайне щадящем режиме. Однако вряд ли можно было предположить, что по итогам 82 матчей в Восточной конференции первым финиширует «Бостон», годом ранее достаточно закономерно прекративший выступления в плей-офф еще на стадии стартового раунда.

Впрочем, получение «Селтикс» первого номера посева на Востоке назвать событием из ряда вон будет не совсем правильно —.

в данном случае стоит говорить скорее об удачном стечении обстоятельств на фоне планомерного развития команды в течение последних лет.

В это сложно поверить, но свою «перестройку» — процесс, на который у многих уходят десятилетия — «кельты» сумели практически полностью осуществить менее чем за четыре года, пропустив всего один (!) розыгрыш плей-офф.

Главную роль в «бостонском чуде» сыграл генеральный менеджер клуба Дэнни Эйндж, который в 2013-м не испугался «резать по живому», обменяв под всепоглощающее недовольство болельщиков уже немолодых легенд коллектива Пола Пирса и Кевина Гарнетта в «Бруклин» на большой пакет всяких полезностей.

Во многом именно благодаря этому за по-настоящему крошечный для лиги период 17-кратные чемпионы ассоциации сумели не просто избавиться от незавидного статуса середняка, но и превратиться в одного из главных претендентов на свержение гегемонии «Кавс» в конференции.

Немало для невероятной трансформации сделал и 40-летний наставник команды Брэд Стивенс, до «Селтикс» в НБА не работавший. В клуб он пришел на старте «перестройки», так что имел время приспособиться к законам чемпионата, а уже в этом году с успехом справился с первой серьезной проверкой, доказав, что вполне неплохо может возглавлять не только перерождающийся коллектив, но и контендера.

В данный момент «Бостон» представляет из себя команду, переполненную качественными «ролевыми» игроками, однако не имеющую в своем составе хотя бы одну настоящую звезду первого ранга —.

таковой у «кельтов» принято считать Айзея Томаса, прямо сейчас балансирующего между званиями «лидер лучшей команды Востока» и «самый переоцененный баскетболист ассоциации».

175-сантиметровый разыгрывающий, в свое время выбранный «Сакраменто» на драфте под 60-м номером, действительно проводит ярчайший сезон в карьере, с ним на паркете «Селтикс» при пересчете на 100 владений набирают в среднем сильно больше, чем без него — благо, что сам игрок вошел в топ-3 регулярки по результативности.

Все это, однако, нивелируется практически полной неспособностью Томаса обороняться. Когда Айзея в игре, сильно повышается не только эффективность созидания «Бостона»: соперники также начинают атаковать в разы лучше.

Более того, согласно статистике, «малыш» мешает «кельтам» качественно двигать мяч по площадке и доминировать на подборах — что является важнейшими факторами успеха для команд, набитых «ролевиками».

Именно поэтому предстоящий плей-офф для самого разыгрывающего будет более определяющим, чем для команды в целом.

Последняя в случае фиаско в виде вылета в первом раунде по сути ничего не потеряет, ведь помимо неплохого набора игроков Эйндж располагает еще и сочным пакетом выборов на драфтах, который можно будет всегда обменять на матерого, способного помогать уже сейчас баскетболиста/баскетболистов.

А вот для Томаса тут все гораздо прозаичнее — возможный провал, ответственность в котором ляжет именно на него, пожалуй, более никогда не позволит рассматривать юркого американца в качестве претендента на звание одной из главных звезд лиги.

Игрок регулярки.

В прошедшее межсезонье всю баскетбольную общественность всколыхнул чересчур наглый, ломающий всю суть лиги по равенству команд трансфер форварда «Оклахомы» Кевина Дюранта, на тот момент топ-3 игрок ассоциации, в «Голден Стэйт» — команду, немногим ранее исключительно по собственной глупости не сумевшую во второй раз кряду забрать Кубок Ларри О’Брайена.

О масштабных последствиях этого перехода говорить пока что рано: для первых серьезных выводов нужно дождаться хотя бы окончания этого сезона.

Однако одно можно сказать прямо сейчас и с полной уверенностью —.

решение Дюранта стать «воином» подарило всем поклонникам игры с оранжевым мячом великий регулярный чемпионат в исполнении Расселла Уэстбрука, оставшегося в «Тандер» за главного.

О том, что без Кевина на паркете цифры в статистике Уэстбрука улучшаются в разы, было известно и до сезона-2016/17, однако ТАКОГО не мог ожидать никто — трипл-дабл в среднем за матч (31,6 очка + 10,7 подбора + 10,4 передачи) до Расселла в истории НБА оформлял всего лишь один человек. Удалось это сделать легендарному Оскару Робертсону в начале 60-х годов прошлого века.

Также разыгрывающий «Оклахомы» сумел обновить еще один рекорд все того же Робертсона, сумев оформить 42 трипл-дабла за сезон.

Стоит отметить, что несмотря на распространенное мнение о «мусорности» и иллюзорности достижения Уэстбрука — мол, игрок попросту набивал статистику, наплевав на интересы команды — продвинутая аналитика говорит об обратном:

«Оклахома» в этом сезоне побеждала примерно в 80% поединков, в которых Расселлу удавалось набирать дежурный трипл-дабл.

Да и по меньшей мере глупо оспаривать тот факт, что без своего лидера нынешние «Тандер» даже и не рассчитывали бы на выход в плей-офф, который монструозный разыгрывающий практически в одиночку смог обеспечить партнерам заранее и «без валидола».

Что, безусловно, дает ему полный карт-бланш на сомнительный вкус в одежде, а также такие вот уверенные и неспешные «прогулки» без ведения.

Перформанс регулярки.

Не менее сумасшедшее выступление, правда, в одном конкретном матче, удалось в минувшем регулярном чемпионате молодому дарованию «Финикса» Девину Букеру —.

24 марта в гостевой встрече с «Бостоном» 20-летний защитник «настрелял» в кольцо соперника 70 (!) очков.

До Букера в истории НБА такое достижение покорялось лишь пятерым игрокам (Элджину Бэйлору, Уилту Чемберлену, Дэвиду Томпсону, Дэвиду Робинсону и Кобе Брайанту): все из них ныне пребывают в Зале славы.

Причем в последний раз более 70 баллов за один поединок в НБА набирали в относительно далеком 2006 году, когда Брайант 81 очком размазал «Торонто».

Более того, Букер стал самым юным игроком в истории лиги, которому удавалось «накидать» столь много в чужое кольцо в одном матче.

Примечательно, что космическая результативность Девина в легендарной встрече не спасла «Санз» от поражения «Селтикс» — поединок завершился со счетом 130:120 в пользу хозяев.

Не сумев спасти результат игры, данный перформанс, впрочем, изрядно улучшил общее безрадостное впечатление от сезона «Финикса»: благодаря Букеру завершившаяся регулярка у болельщиков клуба из Аризоны будет ассоциироваться не только с итоговым предпоследним местом в турнирной таблице, но и с чем-то по-настоящему прекрасным и великим.

Мозгов регулярки.

Переход Тимофея Мозгова, единственного на данный момент россиянина в НБА, из только-только ставших чемпионами «Кавальерс» в находящиеся в стадии глубокой «перестройки» «Лейкерс» на большой контракт с самого начала выглядел как путешествие центрового со светского бала на грузовой корабль, набитый золотом — вектор карьеры ТиМо должен был кардинально измениться, и сомнений в этом не было.

Осенью все шло более-менее неплохо: 30-летний «бигмэн», на первый взгляд, неплохо справлялся с обязанностью «няньки» молодых звезд «Лос-Анджелеса», параллельно получая достаточное количество игрового времени, а команда из Города Ангелов шла в районе зоны плей-офф с результатом 10−10 (немалую роль в чем, правда, играл легкий календарь).

Проблемы у баскетболиста сборной России начались в тот момент, когда «озерники» закономерно (и следуя текущей политике развития клуба) стали проигрывать всем подряд — коллектив покончил со всеми эфемерными надеждами на борьбу за «постсезон», опустившись на дно Западной конференции.

В таких условиях Мозгов — как и другой высокооплачиваемый новичок «Лейкерс» Луол Денг — стали попросту не нужны на паркете: во всех отношениях правильнее было давать «набивать шишки» перспективной молодежи, что тренерский штат «Лос-Анджелеса» и сделал, усадив некоторых «пенсионеров» на дальний край «лавки».

А вот в том, что одним из них стал именно Мозгов, отчасти виноват и он сам — подписывая россиянина, в стане «озерников» ожидали от «большого» укрепления защитных редутов, с чем центровой в этом сезоне практически полностью не справился, показав совсем уж печальную статистику по обороне собственного кольца при бросках противников с коротких дистанций.

Уже ближе к концовке сезона ТиМо совсем уж основательно обосновался на скамейке запасных одного из самых титулованных клубов НБА, раз за разом оставляя в итоговых протоколах напротив своей фамилии грустную для отечественных болельщиков надпись «не играл по решению тренера».

Впрочем, говорить о завершении славной карьеры одного из самых позитивных российских спортсменов современности на данный момент преждевременно.

Контракт центрового истекает лишь в 2020 году, а значит шанс вновь заявить о себе как о качественном и нужном «ролевике» у Тимофея еще остается, тем более что выкупать его соглашение в ближайшее время вряд ли хоть кто-то решиться.

А там, глядишь, каким-то образом удастся попасть в состав претендента на чемпионство и побороться за уже второй перстень в карьере — чудеса, как показывает практика, на североамериканских паркетах случаются гораздо чаще, чем этого можно ожидать.

Неприятная тенденция регулярки

В этом сезоне в НБА начала образовываться нерадужная почти для всех тенденция, согласно которой звезды сильнейших команд лиги стали периодически пропускать ключевые матчи регулярки просто так — чтобы отдохнуть.

Так, например, широкий резонанс получило видео, на котором один из величайших баскетболистов в истории ассоциации Леброн Джеймс со спокойным лицом смотрел за тем, как его «Кливленд» уничтожается «Клипперс», пока он сам в модном костюме сидит на скамейке, вальяжно попивая кофе.

Практически в то же время «Голден Стэйт» в отсутствие всех своих ведущих игроков был разгромлен «Сан-Антонио» — а ведь именно данную пару ожидают в финале Запада.

Особо от таких вроде бы незапланированных пропусков звездами топ-игр в бешенстве были болельщики, заплатившие за «посмотреть на Леброна/Карри/Томпсона» кругленькие суммы.

Дошло до того, что «злостных прогульщиков» на некоторых аренах стали встречать плакатами с надписями типа «Леброн, спасибо, что разрушил мое Рождество, оставшись дома».

Относиться несерьезно к данной теме нельзя — впоследствии она вполне может глобально изменить суть составления календаря регулярки и даже уменьшить число матчей с нынешних 82 до, скажем, 74-х.

Одно понятно уже сейчас: лига крайне оперативно сделает все, чтобы подобного больше не случалось. И в первую очередь это касается более грамотного распределения очных матчей между претендентами по всей длине почти полугодовой регулярки.

Как оказалось при более тщательном рассмотрении ситуации, нашумевшие пропуски игр звездами «Кавс» и «воинов» не только можно, но и нужно понять — по воле составителей календаря данные встречи выпали на окончания тяжелых выездных серии, да еще и были вторыми за два дня.

В таких условиях очень велик риск получить совсем уж не обязательную травму, из-за которой может быть испорчен весь сезон.

Обмен регулярки

«Сакраменто» уже давно зарекомендовал себя в качестве главного реалити-шоу для домохозяек от НБА — всем прекрасно известно, что здесь никогда не бывает скучно, над причастными всегда можно вдоволь посмеяться с рукой у лба, можно даже попереживать, проникнувшись местными проблемами, однако чего-то дельного от этого сумасшедшего дома могут ждать разве что такие же сумасшедшие или совсем уж отчаянные романтики.

Все знают — главной прелестью «Кингз» является их возведенное в абсолют умение удивлять. Когда кажется, что все, падать ниже уже некуда, в калифорнийской организации происходит что-то такое, после чего хочется ущипнуть себя, проверив, не спишь ли.

В этом сезоне подобное произошло 20 февраля, когда было официально объявлено об обмене с участием лидера «королей» Демаркуса Казинса, в результате всеобщего помешательства руководства «Сакраменто» оказавшегося в «Нью-Орлеане».

Будучи едва ли не единственный по-настоящему ценным активом, сверхталантливый (пускай и сверхпроблемный) центровой интересовал многих генменеджеров в лиге, однако в «Кингз» всегда четко давали понять — Демаркус является символом команды и никуда не уйдет, даже если предложение будет очень выгодным.

То же самое говорили и самому баскетболисту, а также его представителям, что как бы намекало на прочность союза, вроде бы устраивавший более-менее всех.

Многих это, впрочем, не останавливало: так, например, во все том же феврале нетерпеливые до побед «Лейкерс» предложили за Казинса действительно привлекательный пакет из молодежи, однако соседей такая цена не устроила, и «озерники» получили жесткий отказ.

Бомба прогремела под конец Звездного уик-энда — пока на протяжении выходных в Новом Орлеане все самые-самые игроки лиги развлекали себя и зрителей,

работники местного клуба с трудом старались не засмеяться в голос, выслушивая представителей «Сакраменто», самостоятельно инициировавших (!) обмен одного из сильнейших «больших» ассоциации на бесполезный «мешок картошки».

Еще более диким «трейд» стал для всех (кроме самих «королей», конечно), когда стало известно, что баскетболиста, которого руководители калифорнийской команды еще неделю назад называли едва ли не сыном, о трансфере не предупредил вообще никто: о переходе в «Пеликанс» он узнал уже постфактум.

Сказать, что Демаркус был ошарашен и расстроен — не сказать ничего. Спустя пару дней после обмена игрок назвал провернувших сделку владельца и генерального менеджера его бывшего коллектива негодяями.

Примечательно, что несмотря на всю абсурдность ситуации, а также совершенно понятные недовольство и обиду Казинса, сам «бигмэн» по итогам трансфера оказался с сугубо игровой точки зрения в гораздо более радужной ситуации.

В распоряжении «пеликанов», не отдавших за центрового ни единого хоть сколько-нибудь ценного актива, очутилась убийственная связка «больших», пару Демаркусу в которой составил чудесный Энтони Дэвис, сильнейший баскетболист лиги на своей позиции, выбранный «Нью-Орлеаном» на драфте-2012.

Эксперты уже в следующем сезоне ждут от команды выхода в плей-офф, где столь необычная по силе для современной НБА передняя линия может навести шороху, как минимум выбив из борьбы одного из претендентов.

А «Сакраменто» и дальше продолжит удивлять, ведь после такого чудовищного поступка по отношению к главной звезде клуба в стане «королей» еще много лет не будет хоть кого-нибудь мало-мальски амбициозного, что лишь усилит местное сумасшествие.

Все же одного у «Кингз» точно не отнимешь — без них в НБА было бы чертовски скучно.

Утрата регулярки

В середине декабря в лиге всем стало не до баскетбола — ушел из жизни легендарный репортер и комментатор Крэйг Сэйгер, на протяжении последних нескольких лет отважно боровшийся с лейкемией.

65-летний Сэйгер был едва ли не самым известным журналистом НБА: его уморительные интервью с главным тренером «Сан-Антонио» Грегом Поповичем и разноцветные костюмы вошли в анналы североамериканского спорта.

Свои соболезнования в связи со смертью репортера, даже во время тяжелого заболевания, периодически работавшего на кромке паркета, выразили едва ли не все причастные к баскетболу, игроки «Бакс» в память о ярком и всеми любимом журналисте вышли на предматчевую разминку в футболках с пестрым узором, а один из лучших друзей Сэйгера — всегда суровый Попович — с трудом сдерживал слезы, говоря о потере действительно близкого человека.

Бросок регулярки.

В НБА еженедельно случаются зрелищные броски на любой вкус, некоторые из которых становится победными. Однако то, что удалось сделать форварду «Оклахомы» Таджу Гибсону в мартовском матче с «Портлендом» в лиге, кажется, ранее никогда не видели.

Идеально точное попадание со своей половины поля при броске одной рукой на исходе второй четверти хоть и не изменило хода игры, зато заставило скаутов Национальной футбольной лиги (НФЛ) пристальнее присмотреться к потенциальному квотербеку.

Защита регулярки.

В гостевой встрече с «Милуоки» баскетболист «Кливленда» Джей Ар Смит увидел на скамейке запасных соперника старого знакомого Джейсона Терри и решил с ним поздороваться. Далее произошло то, что лучше увидеть своими глазами.