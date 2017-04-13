«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в последнем туре регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл на своем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче последнего тура регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 109:94 (43:28, 21:22, 29:20, 16:24) в пользу хозяев. У победителей 29 очков набрал Кевин Дюрэнт, а в составе гостей самым результативным был Джордан Кларксон с 17 очками, в то время как его партнер по команде Ларри Нэнс сделал
В двух других заключительных матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете обыграл «Сакраменто Кингз» со счетом 115:95 (30:23, 23:24, 34:26, 28:22), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:103 (30:22, 23:31, 32:25, 15:25).
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