«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в последнем туре регулярного чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 109:94 (43:28, 21:22, 29:20, 16:24) в пользу хозяев. У победителей 29 очков набрал Кевин Дюрэнт, а в составе гостей самым результативным был Джордан Кларксон с 17 очками, в то время как его партнер по команде Ларри Нэнс сделал дабл-дабл (13 очков + 11 подборов).

В двух других заключительных матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете обыграл «Сакраменто Кингз» со счетом 115:95 (30:23, 23:24, 34:26, 28:22), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:103 (30:22, 23:31, 32:25, 15:25).