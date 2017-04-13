«Чикаго» разгромил «Бруклин» в матче заключительного тура регулярного чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в Чикаго в среду, завершилась со счетом 112:73 (27:13, 23:19, 25:24, 37:17) в пользу хозяев. У победителей 25 очков набрал Джимми Батлер, а Бобби Портис оформил дабл-дабл (12 очков + 10 подборов). В составе гостей 20 очков набрал Арчи Гудвин.

Благодаря этой победе «Чикаго» сумел пробиться в плей-офф, опередив в борьбе за восьмое место в таблице Восточной конференции «Майами Хит», который в среду обыграл дома «Вашингтон Уизардз» со счетом 110:102 (23:27, 33:23, 35:27, 19:25).

В другом матче дня «Хьюстон» дома обыграл «Миннесоту» — 123:118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37). У победителей 22-й трипл-дабл в сезоне сделал Джеймс Харден — 27 очков, 10 подборов, 12 передач. По дабл-даблу на счету Клинта Капелы (22 очка, 10 подборов) и Патрика Беверли (10 очков, 10 подборов).

Результаты других матчей среды:

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 112:94,

«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хокс» — 104:86,

«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 83:98,

«Мемфис Гризлис» — «Даллас Маверикс» — 93:100,

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 114:113,

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:111,

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:109,

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Сперс» — 101:97.