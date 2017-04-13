«Чикаго» разгромил «Бруклин» в матче заключительного тура регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. «Чикаго Буллз» на своем паркете разгромил «Бруклин Нетс» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Чикаго в среду, завершилась со счетом 112:73 (27:13, 23:19, 25:24, 37:17) в пользу хозяев. У победителей 25 очков набрал Джимми Батлер, а Бобби Портис оформил
Благодаря этой победе «Чикаго» сумел пробиться в
В другом матче дня «Хьюстон» дома обыграл «Миннесоту» — 123:118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37). У победителей 22-й
Результаты других матчей среды:
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 112:94,
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хокс» — 104:86,
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 83:98,
«Мемфис Гризлис» — «Даллас Маверикс» — 93:100,
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 114:113,
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:111,
«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:109,
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Сперс» — 101:97.
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