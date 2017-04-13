Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Определились все пары первого раунда
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), последними участниками плей-офф стали «Индиана» и «Чикаго».
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«Индиана» и «Чикаго» стали последними клубами, попавшими в
В первом раунде
«Бостон» (1) — «Чикаго» (8);.
«Кливленд» (2) — «Индиана» (7);.
«Торонто» (3) — «Милуоки» (6);.
«Вашингтон» (4) — «Атланта» (5).
В Западной конференции встретятся:
«Голден-Стэйт» (1) — «Портленд» (8);.
«Сан-Антонио» (2) — «Мемфис» (7);.
«Хьюстон» (3) — «Оклахома» (6);.
«Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Юта» (5).
Первый раунд
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