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13 апреля 2017, 8:05 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), последними участниками плей-офф стали «Индиана» и «Чикаго».

<em>МОСКВА 13 апреля. /ТАСС/. </em>Определились все пары первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) последними участниками <nobr>плей-офф</nobr> стали Индиана и Чикаго. Увеличить
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«Индиана» и «Чикаго» стали последними клубами, попавшими в плей-офф текущего сезона. В заключительных матчах регулярного чемпионата «Индиана» на своем паркете обыграла «Атланту» (104:86), а «Чикаго» победил «Бруклин» (112:73) и обошел в турнирной таблице «Майами».

В первом раунде плей-офф Восточной конференции сыграют:

«Бостон» (1) — «Чикаго» (8);.

«Кливленд» (2) — «Индиана» (7);.

«Торонто» (3) — «Милуоки» (6);.

«Вашингтон» (4) — «Атланта» (5).

В Западной конференции встретятся:

«Голден-Стэйт» (1) — «Портленд» (8);.

«Сан-Антонио» (2) — «Мемфис» (7);.

«Хьюстон» (3) — «Оклахома» (6);.

«Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Юта» (5).

Первый раунд плей-офф НБА стартует в выходные.
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