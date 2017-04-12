Украинец из Канзаса может выставить свою кандидатуру на драфт-2017

У 19-летнего баскетболиста нет агента, таким образом, он может отозвать свою заявку до 24 мая и остаться в студенческой лиге еще на один сезон.

В текущем сезоне Михайлюк в среднем проводил на площадке 27,3 минуты, набирал 9,8 очка и делал 3,0 подбора.