Лиггинс может стать игроком «Далласа»

По информации источника, в «Далласе» Лиггинс получит негарантированный контракт на следующий сезон. Нынешний регулярный чемпионат он начинал в составе «Кливленда», в 61 сыгранном поединке Лиггинс набирал в среднем 2,4 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи за игру.