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12 апреля 2017, 19:28 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лиггинс может стать игроком «Далласа»

Недавно отчисленный из «Кливленд Кавальерс» защитник Деандре Лиггинс вскоре может стать игроком «Даллас Маверикс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает известный инсайдер Шамс Чарания.

По информации источника, в «Далласе» Лиггинс получит негарантированный контракт на следующий сезон. Нынешний регулярный чемпионат он начинал в составе «Кливленда», в 61 сыгранном поединке Лиггинс набирал в среднем 2,4 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи за игру.
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