Лиггинс может стать игроком «Далласа»
Недавно отчисленный из «Кливленд Кавальерс» защитник Деандре Лиггинс вскоре может стать игроком «Даллас Маверикс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает известный инсайдер Шамс Чарания.
По информации источника, в «Далласе» Лиггинс получит негарантированный контракт на следующий сезон. Нынешний регулярный чемпионат он начинал в составе «Кливленда», в 61 сыгранном поединке Лиггинс набирал в среднем 2,4 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи за игру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter