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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29406103/
12 апреля 2017, 17:07 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

НБА не разрешила экс-футболисту выйти на площадку в составе «Далласа»

Бывший игрок в американский футбол Тони Ромо мог сыграть за «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера», сообщает ESPN. Однако руководство лиги, узнав об этом, запретило спортсмену выходить на площадку в официальной игре.

Владелец клуба готов был подписать контракт с Ромо, чтобы тот был заявлен за клуб, однако на эту сделку лига наложила вето. В итоге Ромо весь матч просидел рядом с командой в форме «Далласа». Экс-футболист с 2003 по 2016 год выступал в НФЛ за «Даллас Ковбойз».
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