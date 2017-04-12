НБА не разрешила экс-футболисту выйти на площадку в составе «Далласа»
Бывший игрок в американский футбол Тони Ромо мог сыграть за «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера», сообщает ESPN. Однако руководство лиги, узнав об этом, запретило спортсмену выходить на площадку в официальной игре.
Владелец клуба готов был подписать контракт с Ромо, чтобы тот был заявлен за клуб, однако на эту сделку лига наложила вето. В итоге Ромо весь матч просидел рядом с командой в форме «Далласа».
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