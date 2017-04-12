НБА не разрешила экс-футболисту выйти на площадку в составе «Далласа»

Владелец клуба готов был подписать контракт с Ромо, чтобы тот был заявлен за клуб, однако на эту сделку лига наложила вето. В итоге Ромо весь матч просидел рядом с командой в форме «Далласа». Экс-футболист с 2003 по 2016 год выступал в НФЛ за «Даллас Ковбойз».