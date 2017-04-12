«Филадельфия» подписала контракт с Пойтрессом на оставшуюся часть сезона

Ранее с игроком был заключён десятидневный контракт, по окончании которого руководство клуба получило возможность заключить более долгосрочное соглашение.



В рамках 10-дневного контракта Пойтресс отыграл за «Сиксерс» в пяти матчах, набирая в среднем за игру 9,2 очка, а также совершая 1,8 подбора и 0,8 передачи.