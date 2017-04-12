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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29405198/
12 апреля 2017, 15:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала контракт с Пойтрессом на оставшуюся часть сезона

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с лёгким форвардом Алексом Пойтрессом на оставшуюся часть текущего сезона.

Ранее с игроком был заключён десятидневный контракт, по окончании которого руководство клуба получило возможность заключить более долгосрочное соглашение.

В рамках 10-дневного контракта Пойтресс отыграл за «Сиксерс» в пяти матчах, набирая в среднем за игру 9,2 очка, а также совершая 1,8 подбора и 0,8 передачи.
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