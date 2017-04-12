Таунс установил рекорд «Миннесоты», набрав 2033 очка за сезон
Центровой «Миннесота Тимбервулвз»
Карл-Энтони Таунс, набрав 26 очков в матче с «Оклахома-Сити Тандер», довёл их общее количество в нынешнем регулярном чемпионате НБА до 2033 (25,1 в среднем за игру).
Таким образом, он установил новый рекорд организации, превзойдя достижение Кевина Лава, который записал в актив 2010 очков в сезоне-2013/14. При этом Таунс проведёт ещё один поединок. Если в нём центровой совершит 14 подборов, то доведёт их общее количество за чемпионат до 1000.
Встреча закончилась домашним поражением «Миннесоты» со счётом 98:100.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter