«Бруклин» выйдет на последний матч сезона с «Чикаго» без шести игроков
«Бруклин Нетс» выйдет на последний матч регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» без шести игроков, сообщает ESPN.
Разыгрывающий Джереми Лин, мощный форвард Тревор Букер и центровой Брук Лопес получат отдых, а атакующий защитник Шон Килпатрик, лёгкие форварды Куинси Эйси и Джо Харрис не выйдут на площадку
В случае победы в этом поединке «Чикаго» обеспечит себе выход в
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