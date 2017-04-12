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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29400459/
12 апреля 2017, 11:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бруклин» выйдет на последний матч сезона с «Чикаго» без шести игроков

«Бруклин Нетс» выйдет на последний матч регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» без шести игроков, сообщает ESPN.

Разыгрывающий Джереми Лин, мощный форвард Тревор Букер и центровой Брук Лопес получат отдых, а атакующий защитник Шон Килпатрик, лёгкие форварды Куинси Эйси и Джо Харрис не выйдут на площадку из-за различных травм.

В случае победы в этом поединке «Чикаго» обеспечит себе выход в плей-офф. На два оставшихся места в восьмёрке сильнейших Восточной конференции претендуют также «Индиана Пэйсерс» и «Майами Хит».
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