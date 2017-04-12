«Бруклин» выйдет на последний матч сезона с «Чикаго» без шести игроков

Разыгрывающий Джереми Лин, мощный форвард Тревор Букер и центровой Брук Лопес получат отдых, а атакующий защитник Шон Килпатрик, лёгкие форварды Куинси Эйси и Джо Харрис не выйдут на площадку из-за различных травм.



В случае победы в этом поединке «Чикаго» обеспечит себе выход в плей-офф. На два оставшихся места в восьмёрке сильнейших Восточной конференции претендуют также «Индиана Пэйсерс» и «Майами Хит».