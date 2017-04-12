«Финикс» украинца Лэня проиграл «Сакраменто» в очередном матче регулярного чемпионата
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых «Финикс Санс» с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл «Сакраменто Кингз», сообщает официальный сайт лиги.
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Матч закончился со счетом 129:104 в пользу «королей».
На счету Лэня в этой игре 4 очка и 7 подборов.
Атланта — Шарлотт 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15).
Атланта: Ховард (19 + 12 подборов), Миллсэп (10 + 7 подборов), Хардуэй (9), Шредер (8 + 9 передач), Принс (8) — старт; Ильясова (10), Бэйзмор (8), Мускала (8), Кальдерон (7), Хамфрис (5), Дилэйни (4), Сефолоша (4), Данливи (3).
Шарлотт:
Миннесота —
Миннесота: Таунс (26 + 12 подборов), Дженг (19 + 8 подборов), Уиггинс (18), Рубио (14 + 10 передач), Раш (1) — старт; Мухаммад (9), Каспи (7), Данн (2), Джонс (2).
Оклахома-Сити: Оладипо (20 + 9 подборов + 6 передач + 8 потерь), Сабонис (19 + 9 подборов), Синглер (11), Адамс (10 + 8 подборов), Кристон (2 + 6 передач) — старт; Коул (12), Кантер (10 + 8 подборов), Абринес (6), Грант (6 + 8 подборов), Коллисон (4).
Даллас — Денвер 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26).
Даллас: Новицки (21 + 8 подборов), Бареа (13 + 9 передач), Феррелл (10), Ноэл (8),
Денвер: Харрис (20 + 8 подборов + 8 передач), Пламли (16 + 9 подборов), Мюррэй (10 + 10 передач), Чендлер (9), Йокич (7 + 8 подборов) — старт; Бизли (16), Эрнангомес (14), Артур (9), Миллер (8 + 7 подборов + 6 передач).
Сакраменто — Финикс 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27).
Сакраменто: Хилд (30 + 7 подборов), Лоусон (22 + 11 подборов + 12 передач), Маклемор (13 + 9 подборов),
Финикс: Юлис (27 + 6 передач), Крисс (22 + 7 подборов), Уоррен (14 + 7 подборов), Джонс (10), Лэнь (4 + 7 подборов).
Лейкерс — Новый Орлеан 108:96 (26:25, 31:28, 28:20, 23:23).
Лейкерс: Метта Уолд Пис (18), Кларксон (15), Ингрэм (15 + 6 передач), Рэндл (11), Нэнс (7 + 8 подборов) — старт; Нваба (14), Робинсон (10), Брюэр (7), Блэк (6 + 9 подборов), Эннис (5).
Новый Орлеан: Холидэй (14 + 7 передач + 5 потерь), Аженса (14 + 8 подборов), Каннингем (10), Хилл (8), Фрэйзер (6 + 6 передач) — старт; Диалло (19 + 11 подборов), Кроуфорд (11 + 7 передач), Мотеюнас (8), Кук (3), Тупан (3).
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