«Сакраменто» обыграл «Финикс» в матче НБА, Лоусон впервые в карьере сделал трипл-дабл
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Сакраменто, завершилась победой хозяев паркета со счетом 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27).
У «Финикса» 27 очков набрал Тайлер Юлис, 22 — Маркиз Крисс.
В еще одном матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграли «Нью-Орлеан» — 108:96.
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