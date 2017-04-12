«Сакраменто» обыграл «Финикс» в матче НБА, Лоусон впервые в карьере сделал трипл-дабл

Встреча, прошедшая во вторник в Сакраменто, завершилась победой хозяев паркета со счетом 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27). Трипл-дабл в составе победителей сделал разыгрывающий Тай Лоусон (22 очка, 12 передач и 11 подборов). Для 29-летнего защитника это первый трипл-дабл в семилетней карьере в НБА. 30 очков набрал Бадди Хилд.

У «Финикса» 27 очков набрал Тайлер Юлис, 22 — Маркиз Крисс. Дабл-дабл сделал центровой Алан Уильямс (14 очков и 11 подборов).

В еще одном матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграли «Нью-Орлеан» — 108:96.