Клуб НБА «Миннесота» представил новый логотип команды
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» представил новый логотип команды, который будет использоваться со следующего сезона. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
На новом логотипе команды изображен воющий лесной волк на фоне баскетбольного мяча. Логотип исполнен в темно синей цветовой гамме с вкраплениями серого и зеленого цветов.
Новый логотип «Миннесоты» был представлен перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата против «Оклахомы» (98:100).
Обсуждение нового логотипа команды вызвало бурную реакцию среди болельщиков клуба. По словам многих спортивных фанатов и болельщиков, новая эмблема «Миннесоты» копирует логотип клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс», где в похожем виде изображен воющий койот.
В текущем регулярном чемпионате НБА «Миннесота» одержала 31 победу в 81 матче и не смогла пробиться в
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