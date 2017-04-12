Клуб НБА «Миннесота» представил новый логотип команды

На новом логотипе команды изображен воющий лесной волк на фоне баскетбольного мяча. Логотип исполнен в темно синей цветовой гамме с вкраплениями серого и зеленого цветов.

Новый логотип «Миннесоты» был представлен перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата против «Оклахомы» (98:100).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Twolves?src=hash">#Twolves</a> unveil new team logo, which will be implemented beginning with the 2017-18 season. Full logo: <a href="https://t.co/CTq17I4KOT">pic.twitter.com/CTq17I4KOT</a></p>— Timberwolves PR (@Twolves_PR) <a href="https://twitter.com/Twolves_PR/status/851967080555565056">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Обсуждение нового логотипа команды вызвало бурную реакцию среди болельщиков клуба. По словам многих спортивных фанатов и болельщиков, новая эмблема «Миннесоты» копирует логотип клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс», где в похожем виде изображен воющий койот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The new Minnesota Timberwolves logo looks a little too familiar . <a href="https://t.co/PBS1UTp2rM">pic.twitter.com/PBS1UTp2rM</a></p>— Hockey News (@Hockeynews8) <a href="https://twitter.com/Hockeynews8/status/851951865986256899">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>