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12 апреля 2017, 7:54 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Миннесота» представил новый логотип команды

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» представил новый логотип команды, который будет использоваться со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На новом логотипе команды изображен воющий лесной волк на фоне баскетбольного мяча. Логотип исполнен в темно синей цветовой гамме с вкраплениями серого и зеленого цветов.

Новый логотип «Миннесоты» был представлен перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата против «Оклахомы» (98:100).

Обсуждение нового логотипа команды вызвало бурную реакцию среди болельщиков клуба. По словам многих спортивных фанатов и болельщиков, новая эмблема «Миннесоты» копирует логотип клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс», где в похожем виде изображен воющий койот.

В текущем регулярном чемпионате НБА «Миннесота» одержала 31 победу в 81 матче и не смогла пробиться в плей-офф.
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