«Оклахома» без Уэстбрука в составе победила «Миннесоту» в матче НБА
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. «Оклахома» победила «Миннесоту» со счетом 100:98 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер «Оклахомы» и рекордсмен лиги по количеству трипл- даблов в одном чемпионате Расселл Уэстбрук участия в матче не принимал.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл Таунс, на его счету 26 очков. В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал защитник Виктор Оладипо (20).
Ранее «Оклахома» гарантировала себе участие в
В параллельных матчах «Атланта» дома обыграла «Шарлотт» (103:76), «Даллас» на домашнем паркете уступил «Денверу» (91:109).
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