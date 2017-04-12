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12 апреля 2017, 7:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Оклахома» без Уэстбрука в составе победила «Миннесоту» в матче НБА

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. «Оклахома» победила «Миннесоту» со счетом 100:98 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер «Оклахомы» и рекордсмен лиги по количеству трипл- даблов в одном чемпионате Расселл Уэстбрук участия в матче не принимал.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл Таунс, на его счету 26 очков. В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал защитник Виктор Оладипо (20).

Ранее «Оклахома» гарантировала себе участие в плей-офф, в активе клуба 47 побед (4 — в овертайме) в 81 матче регулярного чемпионата. «Оклахома» занимает шестое место в Западной конференции. «Миннесота» идет 13-й, имея в активе 31 победу после 81 матча.

В параллельных матчах «Атланта» дома обыграла «Шарлотт» (103:76), «Даллас» на домашнем паркете уступил «Денверу» (91:109).
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