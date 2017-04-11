Майки Стивена Карри — самые продаваемые в НБА
Согласно данным магазина NBAStore.com, майки разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри — самые продаваемые среди игроков НБА. Второе место по этому показателю занял лидер «Кливленд Кавальерс» — Леброн Джеймс.
Третье место за ещё одним представителем «Голден Стэйт» — Кевином Дюрантом, четвёртая строчка досталась Расселлу Уэстбруку из «Оклахома-Сити Тандер», а замыкает пятёрку лучших защитник «Кливленда» Кайри Ирвинг.
Среди клубов наибольшей популярностью у фанатов пользуется атрибутика «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».
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