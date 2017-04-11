Уэстбрук не сыграет с «Миннесотой»

Для Уэстбрука это первая игра в сезоне, в которой он не появится на площадке. Главный тренер «Оклахомы» Билли Донован прокомментировал это решение.



«Он сыграл уже 80 матчей. Его выступления были невероятны. Медицинский персонал команды также согласен с тем, что это отличная возможность для Уэстбрука отдохнуть», — заключил Донован.



Также игру против «Миннесоты» пропустят Тадж Гибсон и Андре Роберсон. Матч против команды из Миннеаполиса состоится 12 апреля в 03.00 по московскому времени.