Уэстбрук не сыграет с «Миннесотой»
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук не сыграет в предстоящем поединке против «Миннесоты Тимбервулвз», об этом сообщается на официальном сайте НБА.
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Для Уэстбрука это первая игра в сезоне, в которой он не появится на площадке. Главный тренер «Оклахомы» Билли Донован прокомментировал это решение.
«Он сыграл уже 80 матчей. Его выступления были невероятны. Медицинский персонал команды также согласен с тем, что это отличная возможность для Уэстбрука отдохнуть», — заключил Донован.
Также игру против «Миннесоты» пропустят Тадж Гибсон и Андре Роберсон. Матч против команды из Миннеаполиса состоится 12 апреля в 03.00 по московскому времени.
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