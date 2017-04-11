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11 апреля 2017, 21:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» намерен подписать Дантэя Джонса

Руководство «Кливленд Кавальерс» намерено подписать соглашение с атакующим защитником Дантэем Джонсом. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Крис Хайнс.

После отчисления из состава команды Деандре Лиггинса команда из Огайо рассматривала возможность подписать соглашение с Марио Чалмерсом, Андерсоном Варежао или Дантэем Джонсом, согласно источникам, выбор «Кливленда» пал на последнего.

В минувшем сезоне «Кливленд» также подписал Джонса в канун матчей плей-офф, тогда Джонс отыграл 15 поединков в матчах на вылет, набирая в среднем за игру по 1,1 очка и совершая по 0,5 подбора.

Перед стартом нынешнего чемпионата «Кливленд» отказался от услуг Джонса, с тех пор баскетболист пребывал в статусе свободного агента.
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