«Кливленд» намерен подписать Дантэя Джонса

После отчисления из состава команды Деандре Лиггинса команда из Огайо рассматривала возможность подписать соглашение с Марио Чалмерсом, Андерсоном Варежао или Дантэем Джонсом, согласно источникам, выбор «Кливленда» пал на последнего.



В минувшем сезоне «Кливленд» также подписал Джонса в канун матчей плей-офф, тогда Джонс отыграл 15 поединков в матчах на вылет, набирая в среднем за игру по 1,1 очка и совершая по 0,5 подбора.



Перед стартом нынешнего чемпионата «Кливленд» отказался от услуг Джонса, с тех пор баскетболист пребывал в статусе свободного агента.