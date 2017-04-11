Джеймс пропустит заключительную игру «Кливленда» в регулярном чемпионате

13 апреля команда из Огайо примет на родном паркете соседей по турнирной таблице — «Торонто Рэпторс». Кроме того, игру против канадской команды может пропустить и другой лидер «Кливленда» — Кайри Ирвинг.



Отметим, что и Джеймс, и Ирвинг не принимали участия и в сегодняшней игре «Кливленда» против «Майами Хит».