Джеймс пропустит заключительную игру «Кливленда» в регулярном чемпионате
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает инсайдер Джейсон Ллойд на своей странице в «Твиттере», ссылаясь на источники в стане «Кливленда».
13 апреля команда из Огайо примет на родном паркете соседей по турнирной таблице — «Торонто Рэпторс». Кроме того, игру против канадской команды может пропустить и другой лидер «Кливленда» — Кайри Ирвинг.
Отметим, что и Джеймс, и Ирвинг не принимали участия и в сегодняшней игре «Кливленда» против «Майами Хит».
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