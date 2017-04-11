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11 апреля 2017, 18:31 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс пропустит заключительную игру «Кливленда» в регулярном чемпионате

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает инсайдер Джейсон Ллойд на своей странице в «Твиттере», ссылаясь на источники в стане «Кливленда».

13 апреля команда из Огайо примет на родном паркете соседей по турнирной таблице — «Торонто Рэпторс». Кроме того, игру против канадской команды может пропустить и другой лидер «Кливленда» — Кайри Ирвинг.

Отметим, что и Джеймс, и Ирвинг не принимали участия и в сегодняшней игре «Кливленда» против «Майами Хит».
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Леброн Джеймс обошел Шакила О’Нила в списке самых результативных игроков НБА

Леброн Джеймс обошел Шакила О’Нила в списке самых результативных игроков НБА

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброн Джеймс, набрав 26 очков в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (93:99), вышел на седьмое место в списке самых результативных игроков НБА, превзойдя достижение известного в прошлом центрового Шакила О’Нила.
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