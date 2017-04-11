Брук Лопес: Горжусь, что встал в один ряд с великими игроками «Бруклина»

«Это большая часть. За “Нетс” выступало много потрясающих игроков. Я рад, что теперь встал в один ряд с ними», — приводит слова Лопеса ESPN.



Напомним, что в матче с «Бостон Селтикс» (105:114) Брук побил рекорд Бака Уильямса, который набрал в составе «Нетс» 10 440 очков.