Брук Лопес: Горжусь, что встал в один ряд с великими игроками «Бруклина»
Центровой «Бруклин Нетс» Брук Лопес рассказал, что для него значит первое место в списке самых результативных игроков в истории клуба.
«Это большая часть. За “Нетс” выступало много потрясающих игроков. Я рад, что теперь встал в один ряд с ними», — приводит слова Лопеса ESPN.
Напомним, что в матче с «Бостон Селтикс» (105:114) Брук побил рекорд Бака Уильямса, который набрал в составе «Нетс» 10 440 очков.
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