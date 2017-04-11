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11 апреля 2017, 12:14 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пирс обошёл Хавличека в списке самых результативных игроков в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Пирс в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (125:96) набрал 10 очков и довёл их общее количество за карьеру до 26 397.

Это позволило Пирсу обойти легенду «Бостон Селтикс» Джона Хавличека (26 395) в списке самых результативных игроков в истории лиги. Сейчас 39-летний форвард занимает 15-е место.

На 14-й строчке располагается экс-игрок «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан, на счету которого числится 26 496 очков.
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