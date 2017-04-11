Брук Лопес стал самым результативным игроком в истории «Бруклина»
Центровой «Бруклин Нетс» Брук Лопес вышел на первое место в списке самых результативных игроков клуба за всё время.
Историческое попадание Лопес совершил в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (105:114).
На счету Брука теперь значится 10 444 очка в составе «Нетс». Предыдущим лидером был Бак Уильямс (10 440). Третье место занимает защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер (8834), а четвёртое — форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон (8507).
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