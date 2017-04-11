Брук Лопес стал самым результативным игроком в истории «Бруклина»

Историческое попадание Лопес совершил в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (105:114).



На счету Брука теперь значится 10 444 очка в составе «Нетс». Предыдущим лидером был Бак Уильямс (10 440). Третье место занимает защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер (8834), а четвёртое — форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон (8507).