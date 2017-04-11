«Бостон» обеспечил себе первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Бруклин» со счетом 114:105 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и впервые с 2008 года обеспечил себе первое место в Восточной конференции.
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Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 27 очков. У «Бруклина» 26 очков и 12 подборов на счету Джереми Лина, 25 очков набрал Брук Лопес.
«Бостон» одержал 50-ю победу в 81 регулярном матче и обеспечил себе первое место в Восточной конференции. Действующий чемпион НБА «Кливленд» уступил в овертайме гостевого матча «Майами» (121:124) и не сможет опередить «Бостон», имея в активе 48 побед в 81 матче. «Бруклин» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, одержав 20 побед за 81 игру.
В предыдущий раз «Бостон» занимал первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2007/08, когда выиграл титул чемпиона.
Результаты других матчей:
«Филадельфия» — «Индиана» — 111:120;.
«Детройт» — «Вашингтон» — 101:105;.
«Милуоки» — «Шарлотт» — 89:79;.
«Чикаго» — «Орландо» — 122:75.
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