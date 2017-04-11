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11 апреля 2017, 1:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели в НБА

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает пресс-служба лиги.

На минувшей неделе «Индиана» одержала три победы в трёх матчах, а Джордж в них набирал в среднем по 31,7 очка и совершал по 9 подборов.

«Оклахома-Сити» победила в трёх из четырёх поединков минувшей недели, а Расселл Уэстбрук совершал в этих матчах в среднем по трипл-даблу — 32,5 очка, 12,5 подбора и 10,3 передачи. К тому же в матче против «Денвер Наггетс» разыгрывающий побил рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов за сезон.
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