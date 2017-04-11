Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели в НБА
Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает
пресс-служба лиги.
На минувшей неделе «Индиана» одержала три победы в трёх матчах, а Джордж в них набирал в среднем по 31,7 очка и совершал по 9 подборов.
«Оклахома-Сити» победила в трёх из четырёх поединков минувшей недели, а Расселл Уэстбрук совершал в этих матчах в среднем по
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