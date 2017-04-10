Адетокунбо — 5-й игрок в истории лиги, лидирующий в пяти показателях статистики
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал всего лишь пятым игроком в истории, которому удалось стать лидером команды в пяти главных статистических показателях.
В текущем сезоне на счету греческого баскетболиста 79 поединков, в которых он набирал по 23,1 очка, 8,6 подбора, 5,4 передач, 1,9
Ранее подобного достижения добивались Дэйв Коуэнс, Скотти Пиппен, Кевин Гарнетт и Леброн Джеймс.
Сезон-2016/2017 пока является самым успешным в карьере Адетокунбо. Отметим, что грек был выбран «Милуоки» на драфте-2013 под 15-м номером, нынешний регулярный чемпионат стал уже четвёртым для грека в НБА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter