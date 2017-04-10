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10 апреля 2017, 19:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Адетокунбо — 5-й игрок в истории лиги, лидирующий в пяти показателях статистики

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал всего лишь пятым игроком в истории, которому удалось стать лидером команды в пяти главных статистических показателях.

В текущем сезоне на счету греческого баскетболиста 79 поединков, в которых он набирал по 23,1 очка, 8,6 подбора, 5,4 передач, 1,9 блок-шота, а также 1,7 перехвата в среднем за игру.

Ранее подобного достижения добивались Дэйв Коуэнс, Скотти Пиппен, Кевин Гарнетт и Леброн Джеймс.

Сезон-2016/2017 пока является самым успешным в карьере Адетокунбо. Отметим, что грек был выбран «Милуоки» на драфте-2013 под 15-м номером, нынешний регулярный чемпионат стал уже четвёртым для грека в НБА.
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