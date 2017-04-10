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10 апреля 2017, 18:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Детройт» отчислил Удриха и подписал Брауна

«Детройт Пистонс» отчислил словенского защитника Бено Удриха.

Освободившееся место в ростере занял разыгрывающий Лоренцо Браун, об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает известный инсайдер Шамс Чарания.

В текущем регулярном чемпионате на счету Бено Удриха 39 поединков, в которых он набирал по 6 очков, совершал по 3,4 передачи и собирал по 1,5 подбора в среднем за игру.

Что касается Брауна, то текущий сезон он начинал в Китайской лиге, защищая цвета «Чжэцзян Голден Буллз», в последнее время баскетболист выступал за фарм-клуб «Детройта» — «Гранд-Рапидс Драйв».
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