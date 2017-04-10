Уорлд Пис намерен отыграть ещё два сезона
37-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис не намерен завершать карьеру после текущего сезона.
Он хочет отыграть ещё два года, чтобы довести счёт сезонам в НБА до 20, сообщает Los Angeles Daily News.
«Я хочу играть ещё долго. Это здорово. Всё, что мне нужно, — это просто упорно работать. Я знаю, что мне для этого надо. Я поставил перед собой такую цель уже давно и не собираюсь больше об этом думать», — отметил Уорлд Пис.
Метта провёл 17 сезонов в НБА и ещё один отыграл в чемпионатах Китая и Италии, а 1 июля получил статус свободного агента.
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