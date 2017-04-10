Уорлд Пис намерен отыграть ещё два сезона

Он хочет отыграть ещё два года, чтобы довести счёт сезонам в НБА до 20, сообщает Los Angeles Daily News.



«Я хочу играть ещё долго. Это здорово. Всё, что мне нужно, — это просто упорно работать. Я знаю, что мне для этого надо. Я поставил перед собой такую цель уже давно и не собираюсь больше об этом думать», — отметил Уорлд Пис.



Метта провёл 17 сезонов в НБА и ещё один отыграл в чемпионатах Китая и Италии, а 1 июля получил статус свободного агента.