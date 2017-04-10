Новый Оскар. Триумф Уэстбрука, 60 побед «Спёрс» и возвращение Дюранта

Картина плей-офф

От долгожданного первого раунда плей-офф нас отделяет всего 28 матчей В течение следующих трёх дней командам предстоит ответить на многие вопросы относительно итоговой сетки матчей на вылет. В первую очередь это касается Востока, где ещё не сформировано ни одной пары.



Вариантов масса, причём как наверху, где «Кливленд» и «Бостон» по-прежнему не определились, кто же будет иметь преимущество своей площадки вплоть до финала, так и в подвале, где команды могут поменяться местами ещё не один раз. Относительно спокойно себя могут чувствовать «Атланта» и «Милуоки», которые разыграют 5-е место, а вот из троицы «Индиана» — «Чикаго» — «Майами» кто-то обязательно окажется лишним. Пока чуть хуже обстоят дела у команды Эрика Споэльстры, правда, «Хит» будет достаточно всего лишь одной ошибки «Чикаго», чтобы взобраться на восьмую строчку.



На Западе такого накала и близко нет. «Денвер» лично захлопнул перед собой двери в плей-офф, предоставив шанс «Портленду» попытаться выжать больше, чем четыре игры в серии с «Голден Стэйт». Остальные пары также определены: «Сан-Антонио» встретится с «Мемфисом», в очной дуэли схлестнутся команды Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, и наконец «Юта» попытается преодолеть первый раунд впервые с 2010 года в противостоянии с «Клипперс». Кстати, преимущество своей площадки в этой серии пока никому не гарантировано.

Достижение

Грег Попович не стесняется пользоваться выгодным положением своей команды и использует любую возможность для предоставления отдыха своим лидерам. Правда, юбилейную победу «Спёрс» добыли всё-таки с Каваем Леонардом и Ламаркусом Олдриджем. Успех в матче с «Мемфисом» позволил «Сан-Антонио» второй раз подряд закончить регулярный чемпионат с 60+ победами, что является новым рекордом франчайза.



Достижение значимое, но не выходящее за рамки разумного. «Голден Стэйт» в этом году продлил свою серию до трёх сезонов, сравнявшись с «Чикаго» образца второго три-пита и «Бостоном» начала 80-х. Абсолютным же рекордом в этой категории обладает «Лейкерс», побеждавшие больше 60 раз за сезон четыре года подряд (с 1985 по 1988 год).

Уэстбрук

Свершилось! В одну неделю уместились сразу два события, которых ждали не один месяц. Расселл Уэстбрук своих личных фанатов и просто любителей больших цифр не подвёл: сначала защитник зацементировал сезонный трипл-дабл, а затем побил «вечный» рекорд Оскара Робертсона, доведя их общее количество до 42. К личным достижениям Расс может смело прибавить итоговое шестое место «Оклахома-Сити», до которого так и не добрался «Мемфис».

Возвращения

После недель спекуляций и многочисленных слухов Кевин Дюрант всё-таки вернулся в строй и, как и было обещано, получил игровую практику до начала плей-офф. Возвращение получилось не очень убедительным с точки зрения набора очков (16, 6 из 15 с игры), зато в остальном Дюрант вполне преуспел, собрав 10 подборов и отдав 6 передач в победном матче против «Нью-Орлеана». В общей сложность из-за травмы форварду «Уорриорз» пришлось пропустить 19 игр.

Отпуск Дуэйна Уэйда продлился чуть меньше, хотя такого скорого возвращения одного из лидеров «Чикаго» никто не ждал. В матче против «Бруклина» Дуэйн выглядел неплохо и никаких признаков дискомфорта не показывал, однако многого от защитника (14 очков, 7 подборов) в тот вечер и не требовалось — «спасать Родину» по традиции принялся Джимми Батлер (33 очка), правда, в итоге со своей задачей не справился.

Травма

Возвращение Уэйда оказалось своевременным не только в разрезе борьбы за попадание в плей-офф — совсем не вовремя получил травму другой член «большого трио» Рэджон Рондо. К концу «регулярки» разыгрывающий напомнил о своих былых цифрах, в 8 матчах из 11 отдав 8 и более передач. Однако в матче против «Нью-Йорка» Рэджон получил травму запястья и выбыл на неопределённый срок, что тут же заставило Фреда Хойберга перевести в старт Джериана Гранта и увеличить игровое время Майкла Картер-Уильямса.

«Железный человек»

Особые отношения с медициной сложились у Тристана Томпсона: за всю свою карьеру форвард провёл целых четыре (!) сезона, в которых отыграл все 82 игры. Ещё более впечатляюще это выглядело в виде серии, которая до недавнего времени составляла 447 матчей. Пятый полный сезон подряд Тристану помешало провести растяжение связок правой руки. Оригинальный «железный человек» Эй Си Грин, выходивший в 1192 матчах кряду, может ощущать себя в полной безопасности.

«Лички»

Набор 50 очков в одном матче — не самая сложная задача для лидера «Портленда» Дэмиана Лилларда. Защитник уже дважды справлялся с ней в прошлом сезоне, но вплотную к 60 очкам ещё не приближался. В матче против «Юты» у Дэмиана был отличный шанс взобраться на новую для себя высоту — в итоге защитник остановился в шаге от неё. В качестве утешения выступил новый клубный рекорд и невероятно важная победа.

Гордон Хэйворд в том матче ограничился всего 21 баллом, зато в предыдущем поединке против «Миннесоты» устроил настоящую бомбардировку кольца. 4 из 5 с дальней дистанции, 7 из 8 с линии штрафных и 14 из 22 с игры — с броском у форварда «Юты» в тот вечер было всё в полном порядке (39 очков). Примечательно, что предыдущий личный рекорд Хэйворда продержался менее трёх недель.

Данк

Пас Элфрида Пэйтона от щита был настолько хорош, что Аарон Гордон решил забить сверху без одной кроссовки.