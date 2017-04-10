Новый Оскар. Триумф Уэстбрука, 60 побед «Спёрс» и возвращение Дюранта
Расклад перед заключительными днями «регулярки», новая веха «Спёрс», рекорды Уэстбрука и возвращение Дюранта — в обзоре недели НБА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Картина плей-офф
От долгожданного первого раунда
Вариантов масса, причём как наверху, где «Кливленд» и «Бостон»
На Западе такого накала и близко нет. «Денвер» лично захлопнул перед собой двери в
Достижение
Грег Попович не стесняется пользоваться выгодным положением своей команды и использует любую возможность для предоставления отдыха своим лидерам. Правда, юбилейную победу «Спёрс» добыли
Достижение значимое, но не выходящее за рамки разумного. «Голден Стэйт» в этом году продлил свою серию до трёх сезонов, сравнявшись с «Чикаго» образца второго
Уэстбрук
Свершилось! В одну неделю уместились сразу два события, которых ждали не один месяц. Расселл Уэстбрук своих личных фанатов и просто любителей больших цифр не подвёл: сначала защитник зацементировал сезонный
Возвращения
После недель спекуляций и многочисленных слухов Кевин Дюрант
Отпуск Дуэйна Уэйда продлился чуть меньше, хотя такого скорого возвращения одного из лидеров «Чикаго» никто не ждал. В матче против «Бруклина» Дуэйн выглядел неплохо и никаких признаков дискомфорта не показывал, однако многого от защитника (14 очков, 7 подборов) в тот вечер и не требовалось — «спасать Родину» по традиции принялся Джимми Батлер (33 очка), правда, в итоге со своей задачей не справился.
Травма
Возвращение Уэйда оказалось своевременным не только в разрезе борьбы за попадание в
«Железный человек»
Особые отношения с медициной сложились у Тристана Томпсона: за всю свою карьеру форвард провёл целых четыре (!) сезона, в которых отыграл все 82 игры. Ещё более впечатляюще это выглядело в виде серии, которая до недавнего времени составляла 447 матчей. Пятый полный сезон подряд Тристану помешало провести растяжение связок правой руки. Оригинальный «железный человек» Эй Си Грин, выходивший в 1192 матчах кряду, может ощущать себя в полной безопасности.
«Лички»
Набор 50 очков в одном матче — не самая сложная задача для лидера «Портленда» Дэмиана Лилларда. Защитник уже дважды справлялся с ней в прошлом сезоне, но вплотную к 60 очкам ещё не приближался. В матче против «Юты» у Дэмиана был отличный шанс взобраться на новую для себя высоту — в итоге защитник остановился в шаге от неё. В качестве утешения выступил новый клубный рекорд и невероятно важная победа.
Гордон Хэйворд в том матче ограничился всего 21 баллом, зато в предыдущем поединке против «Миннесоты» устроил настоящую бомбардировку кольца. 4 из 5 с дальней дистанции, 7 из 8 с линии штрафных и 14 из 22 с игры — с броском у форварда «Юты» в тот вечер было всё в полном порядке (39 очков). Примечательно, что предыдущий личный рекорд Хэйворда продержался менее трёх недель.
Данк
Пас Элфрида Пэйтона от щита был настолько хорош, что Аарон Гордон решил забить сверху без одной кроссовки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter