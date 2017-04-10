Победные трёхочковые Уэстбрука и Расселла — в топ-10 дня в НБА
НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
В их число вошли сокрушительный данк форварда «Финикс Санз» Деррика Джонса, спасительный бросок форварда «Атланты Хоукс» Пола Миллсэпа в концовке матча с «Кливлендом», а также победные трёхочковые лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука и разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселла.
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