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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29375891/
10 апреля 2017, 13:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Победные трёхочковые Уэстбрука и Расселла — в топ-10 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В их число вошли сокрушительный данк форварда «Финикс Санз» Деррика Джонса, спасительный бросок форварда «Атланты Хоукс» Пола Миллсэпа в концовке матча с «Кливлендом», а также победные трёхочковые лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука и разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселла.
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