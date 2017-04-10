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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29375437/
10 апреля 2017, 12:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Расселл не планировал играть с «Миннесотой» из-за смерти бабушки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл не планировал принимать участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (110:109) из-за смерти бабушки, сообщает ESPN.

«Я знал, что моя бабушка хотела бы этого. Мой отец, братья и все остальные хотели, чтобы я сыграл. У меня было желание отвлечься от баскетбола. Я не хотел переносить свои эмоции на баскетбол, но это был единственный вариант, и я решил извлечь максимум из этого», — приводит слова Расселла ESPN.

Напомним, что Д’Анджело в концовке встречи реализовал трёхочковый бросок, который принёс «Лейкерс» победу.
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