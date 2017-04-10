Расселл не планировал играть с «Миннесотой» из-за смерти бабушки

«Я знал, что моя бабушка хотела бы этого. Мой отец, братья и все остальные хотели, чтобы я сыграл. У меня было желание отвлечься от баскетбола. Я не хотел переносить свои эмоции на баскетбол, но это был единственный вариант, и я решил извлечь максимум из этого», — приводит слова Расселла ESPN.



Напомним, что Д’Анджело в концовке встречи реализовал трёхочковый бросок, который принёс «Лейкерс» победу.