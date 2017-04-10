Дерозан стал вторым игроком в истории «Торонто», набравшим 2000 очков за сезон

Лидер канадского клуба преодолел отметку в 2000 очков в поединке с «Нью-Йорк Никс» (110:97). Дерозан провёл на площадке 29 минут, набрав 35 очков и собрав 2 подбора.



Отметим, что ранее подобное удавалось только защитнику Винсу Картеру, который сейчас выступает за «Мемфис Гриззлиз». Картер набирал как минимум 2000 очков в составе «Торонто» в сезонах 1999−2000 и 2000−2001 гг.).