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10 апреля 2017, 9:08 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Кливленд» отчислил Лиггинса и может подписать Варежао

«Кливленд» рассчитывает подписать защитника перед стартом плей-офф.

Как сообщает Cleveland.com, клуб отчислил ДеАндре Лиггинса, чтобы освободить место для потенциального новичка. 28-летний Лиггинс в 61 матче нынешнего сезона в НБА набирал в среднем 2,4 очка, делал 1,7 подбора.

В качестве замены Лиггинсу рассматривается бывший игрок «Кливленда» Андерсон Варежао, который в нынешнем сезоне выступал за «Голден Стэйт», но провел только 14 матчей, набирая по 1,3 очка и делая 1,9 подбора. Со 2 февраля у него нет практики, поскольку «Голден Стэйт» от него отказался. В «Кливленде» ранее Варежао провел 12 лет.
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